Come sembrare più giovane senza spendere una fortuna: il trucco che nessuno ti ha mai svelato

Sembrare più giovani è il sogno di molti. Non occorre spendere molto, ma ci sono alcuni semplici trucchi da poter attuare per avere un look luminoso.

Non servono trattamenti costosi o prodotti di bellezza particolari per cercare di sembrare più giovani. C’è chi pensa che sia necessario spendere molti soldi, eppure non occorre fare un investimento importante. Ci sono, infatti, alcuni semplici trucchi che possono aiutarti a ottenere un aspetto fresco.

Scopriamo come sembrare più giovane senza spendere una fortuna e qual è il trucco che nessuno ti ha mai svelato.

Come vestirsi per sembrare più giovani senza spendere una fortuna

La moda può essere considerata una delle alleate perfette per apparire più giovani. Non è, però, necessario acquistare capi costosi per ottenere un look fresco. Il consiglio è quello di imparare a scegliere colori e stili, che possano esaltare la figura e l’energia. Opta, ad esempio, per degli abiti moderni che abbiano delle linee semplici come gonne midi, pantaloni a vita alta e bluse dai colori vivaci. Questi capi possono donare un aspetto dinamico e giovane. Cerca, però, di evitare vestiti che siano troppo larghi e possano farti sembrare più vecchia.

I colori sono un altro tassello che può fare la differenza. Scegli delle tonalità che siano brillanti e fresche come il lilla, il blu, il turchese e il verde menta. Queste nuance, infatti, donano vitalità e illuminano il viso. Cerca di evitare i colori spenti o troppo scuri, perché invecchiano il look. Attenzione anche agli accessori come scarpe, occhiali da sole moderni o borse colorate che possano dare un tocco giovane all’outfit.

Il make-up per sembrare più giovani, risparmiando

Che dire, poi, del trucco? Anche il make-up è utile per sembrare più giovani, risparmiando. Alleato prezioso, è la chiave insieme alla naturalezza e alla semplicità. Come procedere, quindi? Inizia da una base perfetta, scegliendo dei fondotinta leggeri e idratanti che non siano troppo pesanti per la pelle. Evita, infatti, quelli eccessivamente coprenti che possano essere causa di rughe. Per illuminare il viso, invece, prova a utilizzare un illuminante delicato da applicare sugli zigomi e anche sopra le sopracciglia.

In questo modo, riuscirai a donare una luce giovane e fresca al viso. Via libera a colori dalle tonalità calde e neutre, per quanto riguarda gli occhi e gli ombretti come il dorato, il beige e il rosa chiaro. Si tratta di colori che ringiovaniscono lo sguardo, facilmente. Ricorda di definire al meglio le sopracciglia, evitando quelle troppo sottili che possono invecchiare il volto. Infine, non dimenticare il rossetto che è meglio sia colore corallo e rosa naturale: questo può far risaltare il sorriso e donare un aspetto giovanile, luminoso e fresco. Con pochi e semplici accorgimenti, potrai sembrare più giovane senza dover spendere troppo semplicemente curando abbigliamento e make-up. Scopri anche il taglio di capelli perfetto per sembrare più giovane all’istante e degli accessori che ti faranno sembrare più giovane.