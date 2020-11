I make up organizer migliori in commercio sono davvero tanti: li troviamo di tutti i colori, di ogni dimensione e, soprattutto, di altezze differenti. Infatti, in base alle proprie esigenze è doveroso scegliere l’organizer più adatto. Chi ha pochi prodotti di make up può tranquillamente optare per un contenitore piccolo ma capiente al punto giusto; chi, invece, vanta tanti pennelli allora dovrà privilegiare il porta trucchi alto e scorrevole a 360 gradi. Tra i più gettonati troviamo i beauty organizer trasparenti, ma le tonalità come il total black e il rosa chiaro possono dare quel tocco in più di design al bagno o alla propria camera da letto.

Porta trucchi economici: Amazon, Ikea e non solo…

Tra i migliori organizer in commercio non possiamo non citare il contenitore di Ikea: è l’ideale per chi ha pochi prodotti, vanta un design semplice ma d’effetto, perfetto come complemento d’arredo del proprio bagno o della camera da letto. Il tocco di classe? Il coperchio in sughero con lo specchio incorporato!

I beauty organizer più diffusi sono senza dubbio quelli in plexiglass: è possibile acquistarli online, su siti come Amazon, oppure reperirli direttamente nei negozi fisici come Ikea, Sephora e Primark. Sono super economici, quindi perfetti per chi ha un budget basso. Se amate i prodotti in bella vista, allora questo tipo di organizer fa per voi: si può trovare di tutte le dimensioni, con pochi o tanti scoparti e di qualsiasi altezza.

Su Amazon c’è l’imbarazzo della scelta e con un buon rapporto qualità-prezzo è possibile acquistare dei beauty organizer molto carini, utili e perfetti per mantenere i propri prodotti in ordine.

Uno dei più amati sembrerebbe essere il contenitore con 16 scomparti e 4 cassetti, completamente trasparente: in questo modo è possibile avere tutto in bella vista! In alto è possibile mettere rossetti, smalti, matite e pennelli piccoli, tutti inseriti in dei piccoli scomparti. Ecco il link per acquistarlo.

Foto Amazon

Un’altra scelta più gettonata tra le beauty addicted è il porta trucchi con vassoio girevole a 360 gradi. Il vassoio è alto, motivo per cui viene consigliato specialmente a chi ha tanti pennelli e vuole mantenerli in ordine e, soprattutto, puliti. In fin dei conti, avere dei pennelli puliti è fondamentale per una beauty lover! Adatto, quindi, anche a chi ha poco spazio a disposizione!

Foto Amazon

Make up organizer grande: i più belli

Per mantenere ordinata la propria collezione di make up è consigliabile privilegiare organizer con cassetti. Ne abbiamo selezionato uno très chic: è total black, dal design semplice ed elegante, composto da ben 12 cassetti: tra i migliori make up organizer in vendita su Amazon risalta senza dubbio questo prodotto, ideale per chi è alla ricerca di un porta trucchi grande e non eccessivamente caro.

Foto Amazon

In alternativa al total black troviamo il contenitore con tantissimi cassetti totalmente trasparente. All’interno di ogni cassetto è possibile trovare dei tappetini antiscivolo. L’organizer è composto da 4 parti da gestire come meglio desideriamo.

Foto Amazon

Uno dei migliori make up organizer a forma di beauty case è in vendita da Primark: è capiente, non ingombra e può contenere tantissimi prodotti beauty e di make up. È super economico e può essere trasportato tranquillamente anche fuori casa.