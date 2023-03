Primavera alla moda con la maglia polo: il capo timeless sempre in tendenza

Esiste un capo d’abbigliamento che resiste al tempo e alle mode stagionali, un vero punto fermo sempre di tendenza che non smetteremo mai di amare. Stiamo parlando ovviamente della maglia polo, dall’allure raffinata ma casual, elegante ma perfetta per il look everyday: nella primavera 2023 torna protagonista con i suoi colori vivaci e toni pastello, ma anche fantasie a righe à la marinaretta.

La sua fortuna? Sicuramente la versatilità! Le maglie polo possono essere abbinate, infatti, a una vasta gamma di pantaloni e gonne per un look chic o casual: scopriamo tutti gli outfit da creare per essere al top.

Maglia polo primavera 2023: come farne a meno?

Hailey Bieber, paparazzata nel post Oscar 2023, mostra un look casual che mescola polo azzurra a righe rosse di Loewe, giacca in pelle rigorosamente oversize e jeans dal taglio dritto. Il suo è un outfit timeless, semplice eppure incredibilmente cool e ci ha fatto riscoprire l’importanza della maglia polo, che a volte tendiamo a dare un po’ per scontato.

tendenza maglia polo primavera 2023 – Foto Tommy Hilfiger

Che la polo sia fondamentale nella moda lo dimostrano anche le ultime sfilate per la SS 2023, in cui le più grandi maison hanno reso questo capo cult il vero protagonista. In fondo le polo sono un classico senza tempo del guardaroba femminile e la loro versatilità le rende adatte a molte occasioni diverse.

Dalla semplice T-shirt modello slim ai più contemporanei cropped, dalle felpe con l’iconico colletto ai maglioncini, questa primavera c’è solo un capo che vogliamo indossare: la polo!

tendenza maglia polo primavera 2023 – Foto H&M

Con l’arrivo della primavera, le magliette polo da donna diventano ancora più popolari grazie alla loro leggerezza e ai colori vivaci che richiamano la stagione. Uno degli abbinamenti migliori è con un paio di pantaloni a sigaretta o una gonna a matita, per un look elegante ma fresco, mentre per un look più casual possono essere abbinate a jeans skinny. Se puntiamo all’urban style ma con un tocco preppy non ci resta che scegliere i super trendy parachute pants!