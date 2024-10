MAC Cosmetics Lip Combo: i 4 kit imperdibili per la stagione autunnale

Con l’arrivo della stagione autunnale, il beauty look richiede un rinnovamento che riesca a esprimere al meglio il fascino di questa bellissima stagione. A questo proposito, MAC Cosmetics è riuscita a interpretare – ancora una volta – le tendenze dell’autunno.

Non mancano, come sempre, l’attenzione all’innovazione e alla qualità. Ad esempio, le nuove Lip Combo di MAC rappresentano soluzioni perfette per ogni occasione. Gli abbinamenti proposti sono irresistibili. Scopriamo i kit Lip Combo imperdibili di MAC Cosmetics, per la stagione autunnale.

La palette rossetti di MAC Cosmetics: Velvet Teddy e Ruby Woo

La nuova idea di MAC Cosmetics riguarda le imperdibili combo di rossetti e matite labbra. I colori proposti sono caldi e avvolgenti e richiamano, ovviamente – come detto – la magica stagione dell’autunno. Il kit Velvet Teddy è disponibile in moltissimi colori – almeno quaranta – tutti da provare: lipstick più lip pencil. Fino a dodici ore di comfort e tenuta, il rossetto dal finish matte e la matita labbra dal tratto preciso sono ideali per definire le labbra e renderle a prova di bacio. Vantano anche proprietà nutrienti e idratanti per le labbra, grazie alla presenza di olio di cocco, burro di cacao biologico e burro di karité biologico.

La palette rossetti Ruby Woo di MAC Cosmetics presenta infinite tonalità (anche in questo caso, sono quaranta). Anche questo rossetto matte morbido garantisce una durata di circa dodici ore. Idratante e nutriente per le labbra, ha una formula confortevole, oltre a non sbavare. La matita labbra ha un tratto scorrevole ed è perfetta per delineare o riempire le labbra.

Palette Lip Combo di MAC: D For Danger e Whirl

Infine, per esaltare la bellezza naturale di ogni donna ci sono anche le Lip Combo D For Danger e Whirl. Come i precedenti kit, i colori disponibili per entrambe sono quaranta (tra cui un rosso perfetto). Non c’è, quindi, che l’imbarazzo della scelta e – bisogna dirlo! – viene proprio voglia di collezionarli tutti e festeggiare come si deve l’autunno. Massimo comfort e massima tenuta per questi alleati della bellezza, che contengono ingredienti biologici.

Per quanto riguarda la lip pencil, questa è arricchita con vitamina E che funge da antiossidante. Può essere indossata da sola, oppure con rossetto o gloss. E che dire del packaging? Sofisticato e glamour, è perfetto come idea regalo per il trucco labbra!