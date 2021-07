Lyst: i più cercati coi saldi sono gli abiti estivi firmati

Lyst è una delle piattaforme globali più importanti del settore moda, utilizzata per conoscere tendenze, confrontare marchi e prezzi, e scoprire nuovi brand, soprattutto in tempo di saldi.

Infatti, periodicamente rende note le ricerche più comuni e i capi più desiderati: in questo periodo di sconti, i vestiti estivi rigorosamente firmati sono i più cercati. D’altronde quando se non ora togliersi qualche sfizio, magari trovando un prezzo super ribassato?

Lyst: i vestiti firmati da acquistare con saldi super

Lyst permette di scovare degli sconti davvero extra anche su capi delle maison più celebri, anche a -70%, proposti da vari siti. Tra quelli proposti dal sito, abbiamo selezionati i vestiti estivi da acquistare assolutamente: i prezzi sono top!

Foto Mytheresa

Taglio super romantico e vintage per questo abito di LoveShackFancy dalla delicata fantasia floreale su base rosa, perfetto anche in città: è in sconto al 60% + 20% al checkout.

Foto The Double F

Tra gli abiti in super saldo consigliati da Lyst c’è questo Prada in popeline azzurro: una sorta di camicia molto accollata ma super mini, per un contrasto castigato-sexy molto interessante. Lo sconto è top.

Foto Mytheresa

L’abito estivo perfetto è questo di Emilio Pucci, con una bellissima stampa sui toni dell’arancione acceso, ideale da abbinare alla pelle abbronzata. Spalline sottili, arricciatura in vita, lunghezza midi e sconto del 40% + 20% lo rendono irresistibile.

Foto The Double F

Un mini dress Saint Laurent nero tempestato di glitter? Perché no, soprattutto ora che da 1.590 è passato a 477 euro. Assolutamente da avere nell’armadio!

Foto D’Aniello

Solo a vederlo, ci pensare subito al mare, alla spiaggia, al sole e alla brezza estiva: questo abito in cotone color panna di See by Chloé è in stile prendisole, ma impreziosito dal pizzo sangallo nella parte finale. Ora è in saldo al 40%.