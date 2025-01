Se ti senti intrappolata in una relazione tossica, potrebbe trattarsi di love dumping

No, questo non è amore. Cosa devi sapere sul love dumping e soprattutto come uscirne!

Rinunciare ai propri desideri per compiacere il partner è tutto ciò che rappresenta il cosiddetto love dumping. Cos’è esattamente e soprattutto come uscirne? Una volta entrata a far parte di questo fenomeno per nulla salutare, è importante capire come liberarsene e allontanarsi dal partner che non fa altro che sminuirti.

Cos’è il love dumping e come uscirne, i consigli da seguire per dire addio ad una relazione tossica

Il love dumping avviene quando il partner inizia a sminuire i tuoi sogni e talvolta addirittura a criticare la tua personalità, di conseguenza, per farti accettare da lui, inizi a credere a ciò che dice cominciando a rinunciare a tutto ciò che per te fino a quel momento era importante.

Avere un sogno nel cassetto è normale, eppure secondo il tuo partner quel sogno per te era impossibile da raggiungere.

Si tratta di un vero e proprio meccanismo emotivo che intrappola a tutti gli effetti una persona in una relazione per nulla sana. Per capire se si tratta di una relazione tossica basta davvero poco, eppure non sempre è facile uscirne e liberarsene una volta per tutte.

Il partner sa perfettamente come raggirare la persona che ha di fronte a lui, motivo per cui uscirne poi sembra diventare un’impresa ardua da intraprendere. Come capire se si tratta di love dumping? Tutto sembra partire da atteggiamenti che inizialmente possono sembrare quasi superficiali.

Se il tuo modo di vestire determinate volte sembra non essere apprezzato dal partner, tu inizierai a credere che ciò che scegli per i tuoi look sia completamente sbagliato. E così inizierai, piano piano, ad accontentare i suoi gusti. E da una semplice scelta dell’outfit, si passerà a molto altro, anche al modo in cui ti esponi o ai tuoi punti di vista.

Secondo il partner, ogni cosa che pensi o che dici, non è corretta, anzi tende a sminuire tutto ciò che passa per la tua testa tanto da fare spesso battute per nulla piacevoli da ricevere. Inizia a sminuirti tanto da portarti a pensare che effettivamente tutto ciò che fai, che dici, che indossi o che desideri, sia sbagliato.

Come uscirne? Innanzitutto bisogna iniziare a capire la gravità della situazione e comprendere che una relazione sana non ha nulla a che vedere con questo tipo di relazione. In una coppia ci deve essere supporto, rispetto e soprattutto ascoltare i pensieri del partner senza critiche e pregiudizi.

Se non sai come uscirne ma il desiderio di lasciarti tutto alle spalle c’è, è importante parlarne con qualcuno. No, talvolta i familiari o le persone a te più care possono dare giudizi affrettati e metterti ancora di più in difficoltà, quindi la strada migliore da intraprendere in casi delicati come questi è sicuramente la psicoterapia. Il professionista ti guiderà a ritrovare la serenità e a chiudere finalmente questo duro e intenso capitolo della tua vita.