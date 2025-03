Corteggiamento o love bombing? Non sottovalutare questi segnali!

Cos’è il love bombing? Significato ed esempi di frasi per capire bene questo tipo di manipolazione in amore.

Gesti gentili, complimenti esagerati e manifestazioni di affetto continuo non sempre sono simbolo di corteggiamento onesto. Tal volta questi potrebbero rappresentare segnali di love bombing, ovvero quella manipolazione diffusa specialmente nelle coppie, se non anche in ambito lavorativo.

Ovviamente non tutti i casi ci conducono ad un manipolatore, però è bene conoscere il significato di questa parola e gli esempi per poter riconoscere un manipolatore.

Love bombing, cos’è e come riconoscerlo

Il termine love bombing significa letteralmente bombardare d’amore il partner durante la fase di corteggiamento. In che modo? Con attenzioni di ogni tipo: dalle sorprese ai regali, con parole dolci e complimenti a dir poco esagerati.

Si tratta, quindi, di una vera e propria forma di plagio diffusa, tra l’altro, nel 1995 dalla psicologa Margaret Singer, la quale descrive in modo dettagliato il love bombing come una forma di affetto tossico e manipolativo.

Quali sono i segnali del love bombing che non devi assolutamente sottovalutare? Se credi che il tuo partner sia un love bomber, ovvero colui che pratica questo tipo di manipolazione, porta attenzione agli atteggiamenti secondo cui gli studiosi appartengono a chi manipola la vittima per ottenere potere.

Come accennato poco fa, i love bomber hanno la capacità di riempire di attenzioni la propria vittima. Fanno regali molto grandi, quasi fuori luogo, fino ad arrivare a complimenti veramente importanti nonostante la conoscenza sia ancora minima.

Le supposizioni su un futuro lontano diventano quasi all’ordine del giorno, così come dichiarare amore eterno alla persona di cui si sa ancora poco e niente.

Un altro fattore da non sottovalutare è quando il partner, all’inizio della relazione, mette su un piedistallo il/la compagna in modo da farla sentire importantissima. E quando il partner si sente sicura di sé, amata e desiderata, è proprio in questo momento che, purtroppo, il lover bomber capisce di aver raggiunto il suo obiettivo.

Insomma, sembra essere tutto perfetto, fin troppo perfetto, ma se si tratta di love bombing dovete assolutamente portare la massima attenzione e fuggire il prima possibile. Questo perché da parte del manipolatore l’interesse ovviamente riguarda solo il suo narcisismo e non perché è realmente innamorato.

Una volta raggiunto il suo scopo lui/lei farà in modo di abbandonare il partner praticando il ghosting.

La vittima, arrivata a questo punto, potrebbe sentirsi abbandonata e non capire dove abbia sbagliato, tanto da mettere in dubbio se stessa.

Esempi di frasi

Concludiamo l’argomento inserendo alcune frasi tipiche pronunciate dal love bomber. Sottolineiamo nuovamente che potrebbe trattarsi di un semplice corteggiamento, quindi è bene distinguere le due situazioni con ulteriori approfondimenti.

Sei perfetta per me

Sei la donna che vorrei avere al mio fianco per tutta la vita

Non ho mai incontrato una donna come te

Prima di te nessuno mi ha mai fatto sentire così

Voglio stare solo con te e non vedere nessun altro

Altri atteggiamenti come chiamate e messaggi insistenti durante tutto il giorno, attenzioni plateali e complimenti troppo azzardati dovrebbero mettervi all’avanguardia.

Se pensate di essere vittime di love bombing, così come per il gaslighting, è fondamentale rivolgersi subito ad amici e parenti per un supporto, chiudere definitivamente con il manipolatore e chiedere aiuto ad un professionista come la figura dello psicologo!