In tempo di pandemia e coronavirus sono cambiate tante cose, non ultimo il modo di lavorare e di relazionarsi con gli amici lontani. Grazie allo smart working, ad esempio, vale a dire il lavoro da remoto tramite computer, molte aziende sono in grado di proseguire la propria attività. Tutto ciò comprende spesso la necessità di organizzare meeting, videocall e videoconferenze per tenere sotto controllo e organizzare i piani di lavoro. Come vestirsi in smart working e apparire impeccabili? Abbiamo pensato di darvi qualche idea per i look da videochiamate, scegliendo il giusto outfit e sistemando l’ambiente, in base all’evento e nel migliore dei modi possibili.

Eventi formali: acconciature, make up e outfit

Immaginate di dover partecipare a un aperitivo di lavoro, a una seduta di laurea via Skype, a una videochiamata col capo o a una telefonata di gruppo coi colleghi, ad esempio. Il fatto di essere costretti in casa non ci permette certamente di apparire sciatte o in pigiama davanti alla telecamera, quantomeno dalla vita in su. Anzi, il ritrovato tempo domestico dà la possibilità di dedicarsi alla cura di sé nei momenti di noia. E allora sfruttiamolo anche noi!

I parrucchieri saranno anche off limits, ma usare accessori per la testa colorati e particolari ci farà notare anche per via telematica e, in più, aiuterà a coprire i fastidiosi capelli bianchi, incubo di tutte le donne da una certa età in poi. Prendete un foulard in seta e annodatelo a mo’ di fascia con un nodo laterale, oppure come fosse un turbante alla Sherazade. In alternativa usate uno di quei cerchietti imbottiti di raso in stile vintage per essere peculiari e di tendenza: la moda del momento dice così!

A questo punto non resta che scegliere un outfit professionale ma confortevole. Non avrebbe senso indossare look troppo articolati, infatti, perché siamo pur sempre a casa comodamente sedute sulla poltrona del nostro studio o della camera da letto. Che ne dite di una camicia in seta o di una blusa in rosa antico, celeste o color panna? Le nuances chiare aiuteranno ad illuminare il volto e la morbidezza del tessuto ci farà apparire comode ma femminili. Abbinate poi collane lunghe e sottili alla Carrie Bradshaw o orecchini di argento o di perle. La parola d’ordine è raffinatezza!

Come truccarsi in smartworking

E per quanto riguarda il make up? Scegliete colori chiari e luminosi, evitando look troppo pesanti e contouring troppo evidenti per evitare l’effetto mascherone. Ricordate che ci pensa già la telecamera ad affibbiarci più anni di quelli che abbiamo e l’ultima cosa che vogliamo è facilitarle il lavoro. Create invece punti luce su gote, naso e occhi con un illuminante, optate per un rossetto nude sui toni del rosa o del malva, sfumature classiche ed eleganti adatte sia al giorno che al tardo pomeriggio.

Look per videochiamate con le amiche: compleanni, sedute di cinema e chiacchiere

Finita la giornata di lavoro sarete finalmente libere di chiamare le vostre amiche storiche, quelle con cui siete abituate a trascorrere il sabato sera con un aperitivo in centro. Grazie a Netflix e alla sua nuova funzione Netflix Party potrete organizzare una finta serata cinema, ad esempio, commentando la sensualità dell’attore protagonista o la drammaticità degli eventi in quello o quell’altro film che starete vedendo in contemporanea.

E se invece fosse il compleanno della migliore amica? Una festa di compleanno normale è fuori questione, ma nessuno ci vieta di addobbare la camera con palloncini divertenti e cartelloni di auguri in suo onore! Sarà come tornare adolescenti, potremo divertirci indossando look esagerati che non avremmo il coraggio di portare fuori casa, organizzando finte sfilate davanti alla telecamera e votazioni di gruppo per i look (per videochiamate) come nella celebre scena del primo Sex and the City. Oppure sbizzarrirci con make up esuberanti in stile anni ’80, aggiungendo maxi gioielli e accessori dai colori forti.

Idee super veloci per accompagnare la videochiamata

Che si tratti di svago o di lavoro, infine, apparire in camera con una tazza o un calice da sorseggiare discretamente ci farà sentire a nostro agio e, in più, ci terrà compagnia nella solitudine delle nostre stanze.

Ecco due ricette leggere, velocissime da realizzare e dai pochi ingredienti, un’analcolica per gli eventi mattutini e un’alcolica per l’orario aperitivo: la crema di caffè all’acqua e il Rossini.

Per la prima vi basteranno caffè solubile, zucchero semolato e acqua calda in parti uguali: prendete delle fruste elettriche e montate il tutto fino ad ottenere una consistenza spumosa e ferma.

Per il Rossini dovrete comprare fragole e prosecco, condire le fragole con zucchero e limone e poi frullarle per mischiarle al prosecco che avrete precedentemente freddato in frigorifero o nel freezer. Non vi resta che cimentarvi nell’impiattamento adesso, o meglio, nell’imbicchieramento, usando uno di quei calici da regalo di nozze la cui funzione principale è solitamente soggiornare in credenza.