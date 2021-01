Khloé Kardashian non è solo la sorella minore di Kourtney e di sua maestà Kim, ma è anche un’imprenditrice nel settore moda.

Nel 2016 ha lanciato insieme a Emma Grede il brand Good America, che propone capi dalla taglia 0 alla 24 (la nostra 56). È proprio del suo marchio uno degli ultimi look che ha condiviso su Instagram: un outfit matchy sui toni nude, ideale anche per fare sport con stile. Infatti, è composto da reggiseno sportivo e leggins, ma a renderlo più versatile ci pensa il cardigan oversize in tinta con colletto.

I set coordinati sono uno dei trend di stagione, ecco perché Khloé è da copiare ed è possibile farlo anche acquistando capi low cost.

Capi coordinati come Khloé Kardashian

I capi di Khloé Kardashian purtroppo però non sono venduti in Italia, ma ci sono altri marchi che propongono capi molto simili.

Il top sportivo può essere sostituito con una canottiera o un altro capo tecnico, oppure con una felpa crop, super cool. Infatti, gli abiti solitamente destinati allo sport, quest’anno sono assolutamente glamour grazie ai giusti accessori, ma la loro comodità e confort è assolutamente protagonista.

Per ispirarsi al look di Khloé in maniera originale, si può indossare un cardigan vintage per renderlo più personale.

I colori sono tutti della palette dei nude, abbinandosi all’incarnato, o comunque giocando su toni pastello e polverosi.

