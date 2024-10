Liu Jo, i capi must-have della nuova collezione autunno inverno

Liu Jo è un brand che da sempre rappresenta l’equilibrio perfetto tra glamour e contemporaneità, intrecciando un forte heritage italiano con la spinta verso il futuro.

Fondato nel 1995 il marchio si è evoluto in uno dei nomi più riconoscibili nel panorama della moda globale, con collezioni che spaziano dal ready-to-wear agli accessori, passando per profumi e orologi. La donna Liu Jo è sofisticata, sicura di sé e sensuale, ma sempre in armonia con le tendenze del momento.

Liu Jo autunno inverno 2024-25, una collezione decisa e sensuale

La collezione autunno inverno 2024-25 è un perfetto esempio di questa filosofia. Presenta infatti una serie di capi che incarnano la libertà di espressione e un glamour rilassato, con un occhio alle tendenze moda di questa stagione. I trend si concentrano su tonalità ricche e avvolgenti, tessuti lussuosi e silhouette che mescolano comfort e raffinatezza. Dai colori che evocano i toni naturali dell’autunno – come il verde petrolio, l’ottanio, e il borgogna – a materiali sontuosi come il tweed e il velluto, l’autunno inverno 2024-25 di Liu Jo è un viaggio tra passato e futuro.

La collezione riflette la volontà del brand di rimanere contemporaneo senza perdere di vista la sua identità, proponendo capi versatili adatti sia per la vita di tutti i giorni che per le occasioni speciali. I capi chiave di Liu Jo per questa stagione sono caratterizzati da una palette autunnale sofisticata. Tra questi, spiccano i toni dell’ottanio, una tonalità di verde elegante e versatile. Questa scelta cromatica, accattivante e raffinata, è pensata per mettere in risalto il carattere deciso e femminile della donna Liu Jo. Le silhouette sono morbide e rilassate, ma sempre attentamente studiate per esaltare la figura, rendendo ogni capo un’espressione di forza e sicurezza.

Il nuovo glam: i blazer Liu Jo

Un elemento distintivo della collezione è il blazer, che rappresenta l’essenza dello stile quotidiano della donna Liu Jo. Con un design monocromatico e un taglio sartoriale impeccabile, i blazer di Liu Jo incarnano lo spirito del New Glam.

Perfettamente su misura, questi capi uniscono eleganza e praticità, adattandosi senza sforzo a ogni occasione. Sia che tu voglia abbinare il blazer a un paio di jeans per un look casual chic oppure indossarlo su una gonna per un evento formale, è senza dubbio il capo must-have per la stagione autunnale.

Caban in tessuti caldi e sontuosi

Nella collezione autunno inverno 2024-25 non possono mancare i caban, proposti in tessuti caldi e avvolgenti. Questi cappotti sono caratterizzati da linee pulite e dettagli lussuosi che conferiscono un tocco sofisticato anche al look più semplice.

Perfetti per affrontare le giornate più fredde, i caban Liu Jo si distinguono per la qualità dei tessuti e la cura nei dettagli. L’aggiunta di elementi folk ed etnici dona ai capi un twist inaspettato e chic, elevando un classico del guardaroba invernale a must-have di stagione.

Denim autentico e audace

La collezione Liu Jo per l’autunno inverno include una gamma di capi in denim che si distingue per la sua autenticità e audacia. Il denim Liu Jo è progettato per essere versatile, adattabile e in grado di rispecchiare lo spirito indipendente di chi lo indossa.

Dai modelli skinny ai flare fit, i jeans di questa collezione si distinguono per i lavaggi particolari e i dettagli di design, come gli orli a vivo e le scoloriture. Ideali sia per un look casual che per occasioni più formali, i jeans Liu Jo sono pensati per accompagnare le donne in ogni momento della giornata.

Eleganza parigina nei capi in tweed

Il tweed, tessuto iconico del guardaroba autunnale, ritorna nella collezione Liu Jo con una nuova veste contemporanea. Ispirati all’eleganza parigina, i capi in tweed di questa stagione sono perfetti per chi cerca uno stile raffinato ma al tempo stesso moderno.

Gonne e giacche strutturate in tessuti preziosi si uniscono per creare look che evocano il fascino senza tempo della capitale francese. Le silhouette sono morbide ma definite, ideali per un look che mescola raffinatezza e disinvoltura.

Liu Jo, gli accessori della collezione autunno inverno 2024-25

Tra le novità più attese della collezione autunno inverno 2024-25 di Liu Jo ci sono i mocassini. Una capsule di calzature che si distingue per il design super clean in vera pelle, pensate per chi cerca calzature versatili e confortevoli senza rinunciare allo stile.

I mocassini del brand sono perfetti sia per un look formale che per occasioni più casual, e sono il tocco finale perfetto per completare ogni outfit autunnale. Disponibili in diverse varianti di colore, queste scarpe si adattano a ogni occasione, pronte a scendere in strada con eleganza.

Infine, nessuna collezione autunno inverno è completa senza una borsa iconica, e Liu Jo non delude con la sua nuova Puffy Bag. Questa borsa, caratterizzata da una forma morbida e imbottita, è l’accessorio perfetto per affrontare la stagione fredda con stile. Pratica e capiente, la Puffy Bag è disponibile in una varietà di colori e finiture, ideale per completare qualsiasi look, dal più casual al più elegante. Un must-have versatile e di tendenza, che unisce funzionalità e design in un’unica soluzione.

La collezione autunno inverno 2024-25 è un inno alla libertà, alla sicurezza e all’espressione di sé. Dai blazer sartoriali ai capi in denim audaci, dai caban lussuosi ai mocassini versatili, ogni pezzo della collezione è pensato per una donna moderna e cosmopolita, che ama mixare capi classici e dettagli contemporanei. La palette autunnale, i tessuti caldi e avvolgenti, e l’attenzione ai dettagli rendono questa collezione una delle più desiderate della stagione. Che si tratti di affrontare una giornata in ufficio o una serata fuori, Liu Jo offre le soluzioni perfette per essere sempre impeccabili, senza sforzo.