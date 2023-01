Lipgloss Nails: quando la naturalezza è super glamour

In netta contrapposizione alla recente dominanza dello stile massimalista nella moda e nel beauty, dall’estremo opposto vediamo avanzare delicatamente tendenze che fanno della naturalezza la loro cifra. È il caso dell’impalpabilità che distingue la concezione attuale di base trucco, fatta di giochi di luce ed accenti di blush, delle sopracciglia folte e minuziosamente pettinate tanto in voga, dello sguardo valorizzato da pochi ed essenziali tratti e da seducenti labbra vestite da del solo gloss: proprio da queste ultime nasce e si ispira una delle tendenze manicure più cool del momento, quella delle Lipgloss Nails a spodestare -almeno temporaneamente- le unghie nude dai più amati evergreen di sempre. Una versione 2.0, se vogliamo, solo ancor più lucente e sofisticata.

Come realizzare delle Lipgloss Nails a regola d’arte in tre soli passaggi

Foto Pinterest | s o f i a c a r e l l o

Il look, infatti, si caratterizza per un aspetto estremamente naturale dell’unghia che, pulita e perfettamente limata, ha in comune con l’amatissimo gloss soltanto l’iconica finitura lucida e luminosa. È vero, le Lipgloss Nails ricalcano in qualche modo le già note unghie ad effetto glazed, ma mettendo maggiormente in evidenza la base naturale dell’unghia da perfezionare all’occorrenza con uno strategico velo rosato. Come si ricreano? Te lo spieghiamo immediatamente.