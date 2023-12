Linguine all’astice, ricetta delle feste per un primo piatto di mare raffinato

Ecco come preparare la ricetta delle linguine all’astice, un primo piatto di pasta saporito e raffinato per rendere speciale il menu delle feste.

Se desiderate organizzare un menu delle feste particolare noi vi suggeriamo di inserire, tra le pietanze che porterete in tavola, anche le linguine all’astice. Si tratta di un primo piatto di pesce molto sfizioso e raffinato, che è anche facile da preparare.

Andiamo a vedere come prepararlo in pochi passaggi, seguite la ricetta, potete farla sia con astice surgelato che fresco, e in poco più di mezzora potrete servire questo delizioso primo a base di pesce ai vostri commensali.

La ricetta delle linguine all’astice

Ideale per rendere ancora più prelibato il menu del cenone della Vigilia di Natale, questo primo si prepara in modo facile e veloce, e il successo è garantito!

L’astice è il vero protagonista del piatto, e proprio per esaltare al meglio il suo sapore vi suggeriamo di usare un condimento semplice che non rischia di sovrastarne il gusto. Ma non perdiamo altro tempo e vediamo subito come cuocere il crostaceo e come realizzare le linguine all’astice.

Ingredienti per quattro persone

320 gr di linguine

due astici

240 gr di pomodorini

un bicchiere di passata di pomodoro

mezzo bicchiere di vino bianco

due spicchi di aglio

due cucchiai di olio extra vergine di oliva

prezzemolo

una foglia di alloro

una costa di sedano

sale quanto basta

pepe quanto basta

Procedimento

Ecco come preparare le inguine all’astice. Prima di tutto lessate gli astici per quindici minuti in una pentola cola di acqua bollente, insieme ad uno spicchio di aglio, la foglia di alloro e la costa di sedano ben lavata. Scolate e tenete da parte. Nel frattempo potete preparare il condimento. Quindi prendete una padella antiaderente e versateci dentro l’olio extra vergine di oliva, aggiungete l’aglio, fate dorare un minuto dopodiché unite anche i pomodorini che avrete già tagliato a metà. Cuocete per una decina di minuti, regolando con un pizzico di sale e di pepe. Poi unite anche la passata di pomodoro e le teste dell’astice. Mentre il sughetto cuoce voi potete rompere il carapace dell’astice per prelevarne la polpa, con lo schiaccianoci aprite anche le chele e prendete tutto il possibile, non si devono fare sprechi! Ora unite la polpa dell’astice al sugo, sfumate con il vino bianco, poi togliete le teste e completate con del prezzemolo tritato. A questo punto potete cuocere le linguine in abbondante acqua bollente salata, scolatele al dente e versatele in padella, mantecate un paio di minuti, impiattate e servite in tavola con una spolverata ulteriore di prezzemolo tritato.

La chef consiglia: potete usare anche gli spaghetti o della pasta all’uovo come le tagliatelle.