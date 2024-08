LIDL, a quali profumi famosi corrispondono quelli in vendita nel noto supermercato: stessa fragranza, ma li paghi un terzo del prezzo originale

Li trovate in vendita a un prezzo basso ma sono, in pratica, equivalenti alle boccette delle grandi marche: ecco a quali profumi famosi corrispondono quelli a marchio Lidl.

Se vi siete soffermate a curiosare tra gli scaffali del reparto dedicato ai cosmetici nei negozi Lidl, avrete notato che ci sono tanti profumi: sapevate che corrispondono a quelli di famose marche? La differenza olfattiva è pressoché inesistente, ma il prezzo è ben diverso, anche fino ad un terzo più basso.

In genere ci si riferisce a questi tipi di prodotti con il termine dupe, il che vuol dire che non ci si trova tra le mani un articolo taroccato, ma semmai una ben riuscita imitazione. Sono quindi equiparabili in quanto a qualità, ma di sicuro sono molto più economici. Per curiosità, e anche se volete eventualmente acquistare un profumo da donna o da uomo al Lidl, ecco di seguito svelati a quali fragranze di marca corrispondono.

I profumi Lidl equivalenti alle marche famose

Hanno un prezzo basso e questo è il loro principale punto di forza, hanno le stesse fragranze (o comunque molto simili) delle boccette di note marche di lusso e questo vi consente di spruzzarvi addosso le miscele preferite dalle star di tutto il mondo. La nota dolente potrebbe essere, però, la qualità.

Non che si tratti di prodotti scadenti, ma sono, talvolta, preparati con materiali con un INCI non troppo rassicurante. Va detto che anche i gemelli di marca sono pieni di sostanze chimiche, per cui, in definitiva, parrebbe non cambiare molto. Il prezzo basso, però, li rende davvero allettanti, quindi vale la pena conoscere a quali marche famose corrispondono i profumi Lidl.

Profumi da donna Lidl e corrispondenti di marca

Aura Angelica – Angel Thierry Mugler

Aura En Rose La Vie Est Belle Lancôme

Aura D’Elle – Narciso Rodriguez For Her

Aura New York – DKNY Women

Aura De Aguamarina – Acqua Di Giò Giorgio Armani

Aura De Amor – Amor Amor Cacharel

Femelle – Mon Guerlain Guerlain

Jolie – La Vie Est Belle Lancôme

Chalou – Chloe Chloe

d’Or – Ghost Luminous

Diamonds – Orange For Women Hugo Boss

Essence Cotton Blue – Dolce & Gabbana Light Blue

Essence De Esplendor – Dior J’adore

Essence Eternelle – Calvin Klein Eternity

Essence Stylish Girl – Carolina Herrera Good Girl

Lovely – J’adore Christian Dior

Madame Glamour – Chanel Coco Mademoiselle

Summer Shine – Jil Sander Sun Summer

This Is Me – Cacharel Yes I Am

Woman 1 – Chanel No. 5

Bourjois Clin d’Oeil – Incanto Salvatore Ferragamo

Bourjois Clin d’Oeil ROSSO – Hypnotic Christian Dior

Profumi da uomo Lidl e marche di lusso equivalenti

Bourjois acier – Code Giorgio Armani

G. Bellini Dark Blue – Pour Homme Dolce & Gabbana

G. Bellini Deep – Chanel Bleu de Chanel

G. Bellini Essence Acqua Fresh – Giorgio Armani Acqua Di Gio

G. Bellini Essence Unicko – Loewe Solo Loewe

G. Bellini Essence Victory – Invictus by Paco Rabanne

G. Bellini Homme – Dior Sauvage

G. Bellini One Fragrance N°1 – One Million Paco Rabanne

G. Bellini Wood – Hermès Terre d’Hermès

G. Bellini X-Bolt – Hugo Boss Bottled

Infine c'è anche un profumo unisex Aura Unicke che corrisponde a CK One di Calvin Klein