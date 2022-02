Nella tua vita regna il caos? 5 libri da leggere per cambiare rotta (e trovare quella giusta)

Quante volte ci siamo detti “Basta, è ora di cambiare“, magari davanti a un problema o all’eccesso di disordine nella quotidianità? Se anche nella vostra vita regna il caos, compresi i sentimenti, non potete ignorare 5 libri da leggere per cambiare le cose. Titoli che vi apriranno le porte di una nuova prospettiva sul mondo!

5 libri da leggere per cambiare rotta (e trovare quella giusta)

Chi ha detto che non si può cambiare vita dopo anni di caos e disordine? Almeno 5 libri ci aiuteranno a trovare la giusta rotta verso un cambiamento positivo, archiviando i pessimi lati dell’esistenza che ci rendono immobili davanti alle sconfitte e alla pigrizia…

Muovi il corpo per potenziare il cervello (Anders Hansen)

Allenare il corpo per migliorare la mente e smettere di “subire” la vita. È il fulcro del libro di Anders Hansen intitolato Muovi il corpo per potenziare il cervello, un viaggio alla scoperta di tutti i segreti dell’attività fisica correlati al miglioramento di memoria, creatività e… quoziente d’intelligenza!

Mollo tutto e cambio vita (Monica Lasaponara)

Un titolo che è tutto un programma: Mollo tutto e cambio vita, di Monica Lasaponara, è il libro da leggere se volete imprimere una svolta alla vostra esistenza. Adesso. Come la stessa autrice suggerisce, tra le pagine c’è la chiave per trovare un piano B perfetto per smettere di cercare scuse e cambiare davvero, dal lavoro all’amore, diventando registi della propria storia.

Il magico potere del riordino (Marie Kondo)

Il metodo giusto per trasformare i vostri spazi e la vostra vita? Quello giapponese suggerito dalle pagine del libro di Marie Kondo Il magico potere del riordino, attraverso cui tutto trova la giusta dimensione in un mondo dove spesso regnano caos e disordine. Anche nei sentimenti. Il metodo Konmari promette di risolvere una volta per tutte il problema dell’organizzazione degli spazi domestici eliminando il superfluo e l’inutile. Un approccio che vale anche nelle relazioni e aiuta a trovare la serenità.

21 Rituali per cambiare la tua vita (Theresa Cheung)

Cercate la formula della felicità? Theresa Cheung ce la mostra nel suo libro 21 rituali per cambiare la tua vita, in un viaggio alla scoperta del modo giusto di catturare amore e successo nella propria esistenza. 21 gesti, semplici e da fare tutti i giorni, apriranno a un nuovo punto di vista per cambiare le cose!

Al cuore della leadership (Giovanni Vacchi e Danilo Zatta)

I due manager Giovanni Vacchi e Danilo Zatta ci portano nel mondo del cambiamento verso un orizzonte da leader sul posot. dilavoro. Al centro della narrazione decisioni, sogni, ma anche la solitudine delle scelte e la condivisione: sono gli ingredienti del libro Al cuore della leadership, un viaggio che spazia tra tempo e spazio per mettere a frutto un percorso di successo. Facendo ordine nelle idee e imparando a riconoscere gli obiettivi.