Consigli di lettura: i libri da leggere questo giugno

Siete alla ricerca di una nuova lettura appassionante e travolgente? Abbiamo selezionato alcuni tra i libri più belli e interessanti del momento, molto diversi tra loro per genere e contenuto.

Che siate alla ricerca di racconti ironici e romantici, storie drammatiche, autobiografie inaspettate, ecco i nostri 5 libri del mese.

Raphael Bob-Waksberg, Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata

Foto Amazon

Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata è una raccolta di racconti che esplora il mondo dell’amore e dei rapporti umani con una buona dose di ironia e surrealismo. D’altronde l’autore è Raphael Bob-Waksberg, già creatore dell’amatissima serie animata BoJack Horseman.

Pif e Marco Lillo, Io posso. Due donne sole contro la mafia

Foto Amazon

Ambientato a Palermo negli anni ’90, Io posso. Due donne sole contro la mafia ha per protagoniste le sorelle Rosa e Savina Pilliu, che con grande coraggio e determinazione hanno combattuto il costruttore Pietro Lo Sicco, colluso con la mafia, resistendo ai suoi soprusi.

Gli autori Pif e Marco Lillo hanno voluto raccontare una storia vera che ha un finale dolceamaro: le donne non sono mai state risarcite nonostante il ruolo fondamentale che hanno avuto nella lotta alla criminalità organizzata.

Toshikazu Kawaguchi, Finché il caffè è caldo

Foto Amazon

Un romanzo tenero e magico, ambientato in una caffetteria speciale: Finché il caffè è caldo racconta dell’importanza del ricordo e del saper affrontare anche i momenti più dolorosi della vita, tenendo bene a mente che quello più conta è il presente e la nostra capacità di essere protagonisti della nostra vita.

Matthew McConaughey, Greenlights. L’arte di correre in discesa

Foto Amazon

Matthew McConaughey mette per un secondo in pausa la carriera da autore e si cimenta con quella di scrittore: Greenlights. L’arte di correre in discesa è la sua autobiografia nella quale racconta i suoi primi cinquant’anni di vita tra grandi successi e fallimenti. Partendo dal suo Texas passando per le cadute, l’Oscar e la nascita dei suoi tre figli.

Kazuo Ishiguro, Klara e il sole

Foto Amazon

Klara e il Sole è l’ultimo romanzo del Premio Nobel 2017 Kazuo Ishiguro ed è ambientato in un futuro forse non troppo lontano, tra isolamento e amici artificiali, umanoidi, unica compagnia sicura. Il libro è un’indagine sul concetto di umano e umanità, sul rapporto con la tecnologia, su cosa sono oggi i sentimenti.