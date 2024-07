Libri da leggere dopo una separazione per riprendere in mano la propria vita e andare avanti

Dai best seller come “Donne che amano troppo” alle ultimissime uscite, i migliori libri da leggere dopo una separazione per trovare conforto e ispirazione.

La separazione è sicuramente tra le esperienze più complesse e dolorose nella vita di una persona. Si tratta di un momento in cui le emozioni sono particolarmente intense e non è facile riuscire a trovare un equilibrio, lasciarsi alle spalle il passato e incamminarsi verso una nuova direzione.

Ma rinascere dopo una separazione è possibile, per quanto complicato possa sembrare all’inizio. Esistono numerose strategie e risorse che possono aiutare a superare questa fase e a costruire una nuova vita serena e soddisfacente. In questo articolo parleremo proprio di cosa fare per superare una rottura, sulla base di alcuni libri che offrono preziosi consigli e spunti di riflessione. Ad ogni lettore il compito di scegliere quale di queste letture risuoni maggiormente con il proprio percorso personale, e di utilizzare questi strumenti per costruire una nuova e appagante fase della propria vita.

Libri da leggere dopo una separazione per accettare e comprendere il dolore

Il primo passo per superare una separazione è accettare il dolore come una parte naturale del processo di guarigione. È fondamentale concedersi il permesso di provare tristezza, rabbia e confusione. Ignorare o reprimere questi sentimenti può ostacolare il processo di recupero.

È utile riflettere su cosa è andato storto e comprendere le dinamiche che hanno portato alla rottura, senza indugiare in auto-critiche eccessive, una delle cose da non fare dopo una separazione.

In questo contesto, il libro “Dimentica. Lasciar andare per spiccare il volo” di Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, appena pubblicato da Mondadori, offre una prospettiva preziosa. Morelli esplora l’importanza di lasciar andare il passato per liberare energia positiva e prepararsi a un futuro migliore.

Il dolore che nasce da una rottura può essere affrontato in modi diversi. Il libro “Un giorno questo dolore ti sarà utile” di Peter Cameron (Adelphi Edizioni) osserva il dolore da una prospettiva più riflessiva e lenta raccontando storie di persone che, attraverso la sofferenza, trovano una nuova comprensione di sé e del mondo. Il libro di Cameron offre una narrazione che può aiutare a vedere la separazione come un’opportunità per la crescita personale e per il cambiamento.

“Dente per Dente” di Francesco Muzzopappa edito da Fazi Editore offre invece una visione molto più cinica ma anche divertente del dolore e della separazione. L’autore usa l’ironia per trattare il tema del rancore e della vendetta, invitando a riflettere su come affrontare le emozioni negative con una dose di realismo e auto-ironia.

Rivalutare la propria vita e ricostruire l’autostima, i volumi consigliati

Una volta che si è accettato il dolore, è essenziale rivalutare e riorganizzare la propria vita. Questo periodo di transizione è l’occasione perfetta per riflettere sui propri obiettivi e desideri. “Riscrivi le pagine della tua vita. Tutti gli strumenti per scoprirti, capirti e volerti bene” scritto dalla fondatrice di PsicoAdvisor Anna De Simone e da Ana Maria Sepe, edito da Rizzoli, è un eccellente strumento per chi cerca di ripartire da zero.

Il libro offre riflessioni ed esercizi, come “La sfida dei 30 giorni: un esercizio al giorno per volersi bene”, che aiutano a scoprire e comprendere meglio sé stessi, promuovendo un percorso di crescita personale e di auto accettazione.

Una separazione può minare profondamente l’autostima e la fiducia in sé. È cruciale lavorare su questi aspetti per recuperare un senso di valore e identità. “Donne che amano troppo” di Robin Norwood è un best seller edito nel 2013 da Feltrinelli, ed è particolarmente utile per chi si sente intrappolato in dinamiche relazionali negative. La Norwood esplora il tema di come le donne possano ritrovare il proprio valore e imparare a stabilire relazioni più equilibrate e sane.

Libri da leggere dopo una separazione per aprirsi al futuro

Riprendersi da una separazione implica anche prepararsi per future relazioni affettive. “D’amore ci si ammala, d’amore si guarisce. Poni le giuste basi per avere una vita affettiva appagante” di Anna Maria Sepe, pubblicato da Rizzoli, fornisce strumenti e riflessioni per costruire relazioni affettive più soddisfacenti e consapevoli. Il libro aiuta a riconoscere i modelli di comportamento dannosi e a stabilire basi solide per nuove relazioni.

A volte una rottura può spingere verso la ricerca di nuove esperienze e avventure come mezzo per ritrovare se stessi. “Mangia, prega, ama” di Elizabeth Gilbert edito da Rizzoli nella collana BUR è un altro best seller, ed uno dei libri da leggere assolutamente dopo una separazione.

Da questo racconto autobiografico di rinascita personale è stato tratto il celebre film del 2010 dove l’autrice è interpretata da Julia Roberts. La Gilbert narra il suo viaggio attraverso il cibo, la spiritualità e l’amore, offrendo uno spunto per tutti coloro che cercano di reinventarsi e scoprire nuove passioni.

Altra condizione fondamentale per superare una rottura è avere una visione positiva del futuro. Per questo tra i libri da leggere dopo una separazione consigliamo “La tentazione di essere felici” di Lorenzo Marone, un romanzo pubblicato da Longanesi che esplora il concetto di felicità e della sua ricerca, un percorso personale e unico per ciascuno di noi, e di come affrontare le sfide della vita con ottimismo.