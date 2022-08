Libri da leggere per bambini: i più belli per l’estate

I bambini possono avere la possibilità di scoprire le meraviglie di utilizzare l’immaginazione grazie alla lettura di libri che permettano loro di guardare oltre il loro orizzonte e per comprendere contesti prima sconosciuti.

I libri per bambini stimolano la loro fantasia e lasciano che i più piccoli si immergano in mondi magici. I libri per bambini incantano e non solo a Natale. Anche in estate i libri sono il modo giusto per spiegare il mondo ai bambini e ampliare i loro orizzonti.

Libri estivi consigliati per bambini dagli 8 ai 13 anni

In spiaggia, nella propria camera, su un prato, durante un viaggio in treno, ogni occasione è buona affinché i nostri figli leggano libri interessanti.

Leggere stimola la fantasia, sviluppa l’empatia e la capacità di riflessione. I libri sono consigliati in base all’età.

Ecco 10 libri da leggere:

Le avventure di Jacques Papier di Michelle Cuevas;

Il ragazzo invisibile di Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo;

Klaus e i ragazzacci di David Almond;

L’uomo che lucidava le stelle di Emanuela Nava;

Perché le stelle non ci cadono in testa? E tante altre domande sull’astronomia di Margherita Hack e Federico Taddia;

La bicicletta verde – Su due ruote verso la libertà di Haifaa Al-Mansour;

Il trattamento Ridarelli di Roddy Doyle;

Diario di una schiappa di Jeff Kinney;

Quarta elementare di Jerry Spinelli;

Storia di Malala di Viviana Mazza.

Letture per bambini dagli 8 agli 11 anni

Le letture devono incuriosire i nostri figli e potremmo decidere anche di leggere insieme a loro ad alta voce. Questo permetterà loro di ampliare il proprio vocabolario e impareranno a leggere fluentemente.

Il Grande Gigante Gentile;

Una scuola mostruosa;

Il mio amico immaginario;

Piccolissimo me;

Frank Einstein e l’elettrodito.

Letture per bambini dagli 11 ai 14 anni

Maionese, ketchup o latte di soia

‘O maé storie di judo e di camorra

Melody

Skellig

L’incredibile Broccoli Boy

Un piccolo consiglio: per fare in modo che i bambini si interessino alla lettura, leggi a tuo figlio una storia avvincente e fermati quando è più eccitante.

I bambini vorranno assolutamente sapere come va a finire e saranno spinti a leggere da soli la parte finale. I bambini impareranno che i libri offrono grandi opportunità per passare il tempo.