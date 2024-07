A chi stanno bene i leggings?

Secondo i guru della moda è possibile seguire determinati consigli per mettere in risalto il proprio fisico e valorizzarlo in tutte le sue forme. Ecco perché esistono gli body shape, così da poter scegliere il pantalone in base al fisico, lo stesso discorso ovviamente vale per i leggings.

Il leggings segue alcune regole della moda che, però, siamo tutte libere di non mettere in pratica. C’è chi dice chi il pantalone elasticizzato stia bene solo e unicamente alle persone con un determinato fisico, in realtà chiunque è libero di indossare questo tipo di pantalone e sfoggiarlo come meglio crede indipendentemente dalle sue forme.

Sicuramente ad oggi il leggings è diventato uno dei capi must have in assoluto, da indossare tutto l’anno per ottenere qualsiasi tipo di look. Dai modelli più sportivi, adatti per la palestra, per praticare fitness o semplicemente per passeggiare, ai modelli più chic ed eleganti da sfoggiare con scarpe impreziosite e più elaborate, sembra quasi impossibile non trovare il proprio leggings preferito.

Come indossare i leggings secondo i guru della moda

Chi ha un fisico a pera, ad esempio, vanta fianchi molto più larghi rispetto alle spalle, quindi indossare i leggings potrebbe accentuare questa caratteristica. Il che non significa che sia un difetto da nascondere, ma chi non si sente a proprio agio può decidere di indossare dei pantaloni elasticizzati neri abbinati ad una camicia over.

Chi è basso e vorrebbe rendere la silhouette più alta, potrebbe scegliere di indossare leggings a vita alta, come quelli sportivi, e abbinarli ad una t-shirt crop top così da creare il giusto equilibrio tra i due capi d’abbigliamento. Concludi il look con una sneaker alta e il risultato sarà incredibile, potrebbe diventare il tuo look casual preferito!

Qualcuno afferma di dover indossare i pantaloni elasticizzati solo se si hanno fianchi e bacino piccoli, altrimenti sarebbe meglio evitare in quanto si potrebbe creare l’illusione ottica di avere dei fianchi ancora più larghi. Ovviamente chiunque, come detto inizialmente, è libero di indossare ciò che preferisce, specialmente se si sente a proprio agio con questa tipologia di capo d’abbigliamento aderente.

Se hai la cellulite o semplicemente le culotte de cheval, sappi che alcuni leggings potrebbero mettere in evidenza questi inestetismi della pelle, quindi potresti scegliere un tessuto che sia ben coprente.

Esistono tantissime tipologie di leggings ad oggi, quindi è impossibile non trovare il leggings adatto al proprio fisico e che risponda alle proprie esigenze. Quindi se ami indossare i leggings, non temere: qualsiasi sia la tua forma, indossali senza problemi!