Creme per neonati, non sceglierne una qualsiasi: ecco le migliori

Scopriamo quali sono le migliori creme idratanti per neonati, utili per tutto il corpo. I neonati hanno una pelle particolarmente sensibile che richiede continue cure per mantenersi morbida e sana, per questo motivo è importante scegliere con cura i prodotti da utilizzare per la loro igiene quotidiana.

Esistono creme per ogni esigenza e quelle idratanti, come suggerisce il termine, servono a idratare la cute evitando che si secchi a causa di irritazioni cutanee o agenti esterni. Manine e viso, che sono esposti, possono infatti seccarsi rapidamente e richiedono quindi maggiori cure.

Non occorre tuttavia esagerare, è sufficiente spalmare una buona crema idratante sulle zone più a rischio per preservare l’elasticità e la salute della pelle. Sarebbe preferibile differenziare l’acquisto della crema idratante da quella consigliata per il cambio pannolino: la seconda ti aiuterà a proteggere la pelle dalle irritazioni del pannolino e a contrastare l’arrossamento cutaneo.

Ecco, quindi, le migliori creme idratanti per neonati da provare assolutamente!

Migliori creme idratanti per neonati: quali provare

Per la cura della pelle del neonato è importante selezionare prodotti di alta qualità. Leggere l’INCI durante la fase d’acquisto è molto importante, inoltre bisogna assolutamente usare prodotti che siano pensati solo ed esclusivamente per i più piccoli. La crema non va utilizzata tutti i giorni e, soprattutto, non dal primo giorno di vita.

L’importante è averla sempre con sé così da poter idratare la pelle del neonato ogni volta che ce ne sarà bisogno. Fino ai 6 mesi, infatti, potrai usare la crema idratante solo in caso di necessità.

Una delle migliori creme in assoluto, anche secondo una classica di Altroconsumo, è la crema viso per pelle a tendenza atopica di Weleda. La Baby Derma si può usare su una pelle molto secca sin dal primo istante.

Un altro prodotto molto valido e consigliatissimo anche dai pediatri è la Baby Crema Lenitiva per pelli secche e sensibili della linea Triderm di Bionike. Agisce da idratante e da riparatrice, attenua i rossori e le irritazioni rendendo la pelle molto più morbida.

La crema biologica lenitiva viso e corpo del brand La Saponaria è stata pensata proprio per i bambini. Contiene burro di Karitè biologico, olio di albicocca, olio extra vergine di oliva ed estratti vegetali come Calendula, Camomilla e Hamamelis. Un prodotto valido da avere sempre nel beauty case del bambino!

