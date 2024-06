Le frasi più belle delle canzoni di Geolier, il giovane rapper napoletano

A soli 24 anni è attualmente uno dei cantanti italiani più seguiti, Geolier, giovane rapper napoletano già nel 2020 era tra gli artisti più ascoltati su Spotify, primato raggiunto a soli 20 anni.

In questi ultimi tempi con le sue canzoni – rigorosamente in dialetto partenopeo – ha ottenuto un successo strepitoso e oggi è senz’altro uno dei più giovani artisti a poter vantare record così importanti.

Ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2024 facendosi notare per i suoi look e ricevendo anche diverse critiche per aver vinto la serata dedicata alle cover, attacchi cui il giovane rapper non ha mai voluto rispondere. Con l’umiltà che da sempre lo contraddistingue ha appena concluso tre giorni di concerto allo stadio Diego Armando Maradona, che sono stati uno straordinario successo. Le sue canzoni sono ascoltatissime, anche per ciò che raccontano, quali sono le frasi più belle.

Le frasi più belle delle canzoni di Geolier, da quelle d’amore a quelle di vita

Delle canzoni di Geolier piace senza dubbio ciò che racconta, quello che dice attraverso i suoi testi che sono storie di vita e tanto altro. Sono tantissime le frasi belle e profonde di molte hit del giovane rapper, eccone alcune:

‘E notte t’aspetto, m’aspetto che viene. I’ e te pigliammo fuoco, pienza tutt”a vita ‘nzieme. Tu guarde ‘o mare e, mentre ‘o staje guardanno, i’ guardo a te/ È notte, ti aspetto, mi aspetti, se vieni, io e te prendiamo fuoco pensa a una vita insieme. Tu guardi il mare, mentre stai guardando guardo te ( Come vuoi )

) M’hann ritt ca chi soffr primm o poi fa suffrì. Ma je chesta cos ancor l’aggia capì. Mi hanno detto che chi soffre prima o poi fa soffrire/ Ma solo questa cosa ancora l’ho capita ( Mala )

) Ma ‘e che stammo parlanne, ma overo ‘o staje pensanno. Ca stesse quaccheduna assaje cchiù bella ‘e te, te sbaje/ Ma di cosa stiamo parlando, ma davvero lo stai pensando. Che ci sia qualcuna più bella di te, ti sbagli ( Sorry )

) M’asciutto ‘e lacrime c”a mano primma che moro So’ diventato nu surdato e finché nun moro Songo ‘o giubbino antiproiettile pe nu frate ‘E livide che lasciano pe’mmé so’ medaglie/ Mi asciugo le lacrime con la mano prima che muoio Sono diventato un soldato e finché non muoio Sono la giacca antiproiettile per un amico Le ferite che lasciano su di me sono medaglie ( Soldati )

) T’o giuro ca te voglio bbene.E scusa si mo nun se vede.T’o giuro ca chello che provo.È forte assaje comme ‘na catena/ Ti giuro che ti voglio tanto bene E scusa se adesso non si vede Ti giuro che quello che provo È molto forte come una catena ( Na Catena )

) Me chiammav ammor mij. ‘To giur t vogl ben, mo si pur nun sij a mij. E sacrific che e fatt, o saj me arricord/ Mi chiamavi amore mio.Ti giuro ti voglio bene, anche se ora non sei mia. I sacrifici che hai fatto, lo sai me li ricordo (Emanuele)

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, ha conquistato milioni e milioni di italiani, la sua musica – seppur in napoletano stretto – è ascoltata da Nord al Sud, dimostrazione di quanto questo giovane rapper sia apprezzato dal pubblico.