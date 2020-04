Da sempre cantanti di tutti i generi hanno scritto e intonato meravigliose canzoni per la mamma. Quest’anno una festa della mamma sicuramente inedita: la quarantena ci sta facendo vivere come sospesi, in un mondo tendente al surreale. Molte di noi la passeranno lontane dalle mamme, mentre altre in virtù dell’ultimo decreto di Conte, potranno ricongiungersi.

E poi ci sono le mamme con i bimbi in casa da mesi, che festeggeranno con i loro piccoli, senza poter uscire. In qualsiasi di queste situazioni, c’è un bellissimo modo per dirsi ti voglio bene, con tutte le canzoni per la mamma che sono state scritte negli ultimi decenni. Per una dedica a distanza, per divertirsi a ballare con i bimbi o per far commuovere mamme appena ritrovate dopo settimane di separazione.

Canzoni per la mamma recenti

Un milione di sassi – Raige 2019

Un pezzo in pieno stile rap italiano, a metà tra il nostalgico e il malinconico, ottimo per riconoscere che siamo figli imperfetti di mamme che però ci hanno insegnato tanto.

O madre – Nada 2019

Voce graffiante, quasi stanca, per un testo pieno dello smarrimento che si prova nel cercare di comprendere l’amore che lega una madre e una figlia che si rincorrono continuamente nel gioco della vita. Una dedica particolare, una fra le canzoni per la mamma più ermetiche che possiate trovare. Perfetta se avete una mamma a cui piacciono le poesie, le parole, i significati profondi e le verità nascoste.

Canzoni dedicate alla mamma da ballare

Viva la mamma – Edoardo Bennato – 1989

Immancabile fra le canzoni per la mamma, Viva la mamma è sicuramente una delle più belle da ballare e cantare a squarciagola, un evergreen imperituro per divertirsi insieme, anche con i più piccoli. Ritmo trascinante, testo e musica allegri quanto basta, per passare un momento all’insegna delle risate e del divertimento.

PadreMadre – Cesare Cremonini – 2003

Una canzone su cui saltare con i più piccoli e da urlare con i più grandi, con un testo molto bello, che parla di situazioni quotidiane, vere, autentiche, consuete ma sempre speciali. “E’ come se foste con me”, l’ultima frase del ritornello, sembra scritta per le mamme lontane di questo periodo così particolare.

Ciao Mamma – Jovanotti – 1990

A chi non gira in testa il celebre ritornello “Ciao mamma, guarda come mi diverto?” Allegra, spensierata, ritmata al punto giusto, questa è una delle colonne sonore più azzeccate per una festa della mamma tutta da ballare.

Canzoni per la mamma in inglese

Mama said – Metallica – 1996

Una ballade romantica e triste, ma bellissima, che parla in fondo di un errore che tutti commettiamo: dare per scontato l’amore di una mamma fino a che non è troppo tardi. Ma, forse, tardi non è mai davvero: per capire e ringraziare una mamma, c’è sempre sempre tempo. In qualsiasi situazione.

Mama – Spicegirls – 1996

Dance pop leggero e ormai “classico”, chi di noi riesce a resistere dal cantare automaticamente il ritornello quando parte? “Mama, I love you”. Ballabile, piacevole, è una canzone che parla di come in adolescenza si possa facilmente fraintendere l’amore di una mamma per ostacolo alla propria libertà. Per poi accorgersi che invece era solo la cosa più grande e dolce del mondo.

Canzoni per mamme romantiche

Portami a ballare – Luca Barbarossa – 1992

Una fra le canzoni per la mamma più romantiche di sempre, da ballare cuore a cuore (come dice il titolo!), abbracciate come in un lento. Perché l’amore tra madre e figlia è il più delicato e il più profondo di tutti gli amori.

Because you loved me – Céline Dion – 1996

Una dichiarazione d’amore dolcissima da dedicare a una mamma, quella di Because you loved me, che sicuramente conosci: perché non la canti alla tua di mamma, magari regalandole il testo tradotto in un biglietto fai-da-te?

Mamma – Claudio Villa -1958

Un grande classico che proprio non può mancare fra le canzoni per la mamma più romantiche. Tutti la ricordiamo, la sappiamo, la cantiamo. E come dedica, è capace di fare sempre il suo effetto.