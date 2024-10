Lavoretti di Halloween scuola dell’infanzia: tante idee fai da te

Ecco tante idee fai da te originali e curiose per realizzare lavoretti di Halloween per la scuola dell’infanzia.

Se sei in cerca di idee per i lavoretti di Halloween per la scuola dell’infanzia, lasciati ispirare dalle proposte che trovi qui sotto!

Per creare delle decorazioni terrificanti non occorrono abilità particolari, è la fantasia a fare la differenza. Anche i bimbi più piccoli, quindi tra i 3 e i 6 anni, possono cimentarsi in qualche lavoretto a tema ricorrendo a materiali di uso comune come carta, cartoncino, bottiglie di plastica, rotoli di carta igienica.

Per una festa di Halloween da organizzare in classe, potresti proporre ai bambini dei lavoretti a tema e usarli come decorazione per l’aula!

Lavoretti di Halloween facili per i bambini della scuola dell’infanzia

Materiali di riciclo, forbici e cartoncini sono solo alcune delle cose di cui avrai bisogno per preparare dei lavoretti di Halloween. Utili per la scuola dell’infanzia, puoi proporre questi lavoretti ai bambini anche a casa proprio perché facili da realizzare. Preparali per trascorrere insieme ai bambini la notte più terrificante dell’anno!

Fantasmini di carta

Procurati qualche foglio di carta bianca e disegnaci sopra dei fantasmini di varie dimensioni. Ritagliali con le forbici e pratica un forellino sulla sommità di ciascuno, facendoci passare un filo per poterli appendere alle finestre della classe.

Puoi personalizzare i fantasmi fai da te con i colori, aggiungendo un po’ di nero o rosso intorno agli occhi. Realizzandone parecchi potrai decorare qualunque superficie o creare originali collage fai da te a tema Halloween.

Bottiglie dipinte

Basta poco per trasformare delle bottiglie di vetro o plastica in paurose decorazioni di Halloween. Procurati qualche bottiglia e versaci all’interno una miscela di colore acrilico arancione e acqua, cospargi l’intera superficie e capovolgi le bottiglie collocandole su una superficie piana.

Lascia asciugare il colore e personalizza le bottiglie con un pennarello nero indelebile, disegnandoci sopra occhi, bocche e altri dettagli mostruosi. In alternativa puoi ricorrere alle bottiglie di plastica dipingendole con colori acrilici.

Zucca decorata con materiale di riciclo

I bimbi più piccoli non devono necessariamente rinunciare alla decorazione delle zucche, possono personalizzarle con decorazioni di riciclo come bottoni, nastrini, brillantini e quant’altro suggerisca la fantasia.

Puoi applicarli con colla a caldo seguendo un disegno a piacere, evitando quindi di intervenire sulla zucca con coltelli o altri strumenti pericolosi. Ma se vuoi rendere la zucca ancora più personale procurati pennelli e colori alimentari e dai sfogo alla fantasia!