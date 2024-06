Laura Schmidt: età, biografia e foto della moglie di Vasco Rossi

Il rocker italiano ha conquistato il cuore della sua donna in tenera età, e da quel momento i due non si sono più lasciati. Laura Schmidt, classe 1970, è legata a Vasco Rossi ormai da tantissimi anni, sebbene abbiano deciso di ufficializzare la loro unione solo diverso tempo dopo.

Insieme hanno avuto anche un figlio, il giovane Luca. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla vita privata della moglie del Blasco.

Chi è Laura Schmidt, moglie di Vasco

Laura Schmidt è nata nel 1970 a Milano, città dove è cresciuta. Le sue radici, come rivelano il nome, non sono però completamente italiane. Suo padre è infatti di origini tedesche, e per la precisione è nato a Ratisbona. Ma come ha conosciuto il grande Vasco Rossi?

Tutto ha inizio nel lontano 1986, quando Laura Schmidt incontra per la prima volta Vasco Rossi. Lui è ormai diventato, a tutti gli effetti, uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano. La loro conoscenza porta la firma di Massimo Riva, all’epoca chitarrista di Vasco, prematuramente scomparso nel 1999. Grazie all’intercessione del chitarrista, la giovanissima Laura, appena 17enne , ha l’occasione di incontrare da vicino colui che diventerà poi suo marito.

Matrimonio Vasco Rossi e Laura Schmidt

Il loro è un grande amore, tanto che dopo appena qualche anno, e più precisamente nel 1991, nasce il primo figlio della coppia, Luca Rossi Schmidt. In realtà per il Blasco è già il terzo figlio: nel 1986 sono nati Davide e Lorenzo, da due madri diverse. Il rocker però ha riconosciuto solo 15 anni più avanti il secondo figlio, in quanto non sapeva di essere lui il padre.

Laura Schmidt e Vasco Rossi si sposano il 7 luglio 2012. Sebbene stiano insieme da ormai 25 anni, fino a questo momento non avevano mai sentito l’esigenza di ufficializzare la loro unione. Il motivo di questo matrimonio è puramente burocratico, come sottolinea lo stesso Vasco in un’intervista rilasciata per il lieto evento.

“In questo paese le leggi sono poco chiare, sempre confuse e interpretabili, non si sa mai cosa può accadere. E comunque non sono regolamentate chiaramente le coppie di fatto perché al Vaticano non sono simpatiche e anche ai nostri politici non piacciono tutte queste novità” – spiega il Blasco. Sono parole dure, quelle del cantautore di Modena, costretto a convolare a nozze per salvaguardare i diritti della sua donna.

Curiosità sulla moglie di Vasco Rossi

Della vita privata della moglie di Vasco si sa ben poco. La donna è sempre stata lontana dai riflettori e per quel poco che ha raccontato il marito, Laura è una donna molto tranquilla, amante dello sport e di una vita sana e movimentata. Una curiosità riguarda proprio la coppia: i due si sono conosciuti nel 1986 in un periodo molto difficile per l’artista. Lei 17 anni, lui 10 anni in più di lei, era appena uscito dal carcere e diventato padre di due figli.

Di Laura si parla anche nel documentario di Vasco, pubblicato sulla piattaforma streaming Netflix, la donna quando ha incontrato per la prima volta il cantante non aveva la minima idea di chi fosse. Nonostante la sua notorietà, a Vasco sembrò molto strano che Laura non lo conoscesse come artista, forse però è anche uno dei motivi per cui se ne è innamorato.

Non perdere le frasi tratte dalle canzoni più belle di Vasco!