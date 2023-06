Lasciare i figli da soli a casa, da che età è possibile? Se non si rispetta questo dato il genitore rischia molto

Si possono lasciare i figli a casa da soli? La legge italiana è molto chiara su questo, ragion per cui occorre rispettare la norma vigente.

Le notizie di cronaca ci spingono chiaramente ad una riflessione importante: i figli, soprattutto se minori, hanno bisogno della completa attenzione dei propri genitori. La legge italiana, proprio per tutelare l’incolumità dei più piccoli, prevede una serie di norme importanti. È fondamentale dunque analizzare approfonditamente quanto espresso, anche per evitare di finire in tribunale a causa di una denuncia in corso.

Il mestiere del genitore rappresenta forse uno dei compiti più difficili che un essere umano possa assumersi. Da tale figura infatti dipende la crescita e lo sviluppo emotivo/cognitivo del bambino. Talvolta però, i padri e le madri si vedono costretti a dividersi tra lavoro e famiglia, due ambiti che assorbono completamente le loro energie. Per questioni di necessità, i figli vengono lasciati a casa da soli, confidando sulla loro piena indipendenza ed autonomia.

Lo Stato Italiano affronta anche questo argomento: esiste un’età minima entro la quale si può lasciare un bambino a casa da solo. Laddove un soggetto X lasci il proprio figlio senza supervisione, senza rispettare l’età anagrafica minima dichiarata dalla legge, potrebbe incorrere a sanzioni particolarmente gravi.

Lasciare i figli a casa da soli è possibile? L’età minima prevista dalla legge italiana

In primo luogo, è importante soffermarsi su un punto fondamentale: la capacità di intendere e di volere del bambino che viene lasciato da solo. Ovviamente, lo Stato non vieta ad un minore di gestire le mura domestiche in piena indipendenza; tuttavia, esprime un’età anagrafica minima analizzando proprio lo sviluppo cognitivo dell’essere umano.

I genitori non possono lasciare il proprio figlio a casa da soli laddove quest’ultimo risulti minore di 14 anni. Sembra infatti che, prima di allora, un individuo non venga considerato dalla legge capace di intendere e di volere, in grado di gestire da solo la casa ed eventuali imprevisti. Nel momento in cui un padre o una madre non rispetta suddetta norma, può essere sottoposto a pene molto severe.

Il Codice Penale prevede dai 6 mesi ai 5 anni di carcere per un genitore che viene considerato irresponsabile e che dunque mette a rischio l’incolumità della prole. Infine, nei casi più gravi – ad esempio lesione oppure decesso del figlio – la pena può arrivare fino ad 8 anni. Ovviamente il giudice terrà conto dell’età del piccolo: c’è una differenza sostanziale tra scegliere di lasciare un figlio di 2 anni oppure di 12/13 a casa da solo.