L’acqua idrogenata fa bene davvero? Tutta la verità

L’acqua idrogenata è sempre più diffusa come strumento incredibile per ottenere benefici sulla pelle e contro l’invecchiamento.

Viene proposta come eccellente perché naturale, senza controindicazioni per la salute e in grado di intervenire sui radicali liberi che sono appunto “colpevoli” di determinare l’insorgenza di imperfezioni e segni del tempo sul viso e sul corpo.

Su questo prodotto però c’è un’ampia discussione in atto, per comprendere se i benefici siano effettivi e reali o se si tratta solo di un prodotto la cui spesa è praticamente inutile.

Acqua idrogenata: che cos’è e come funziona

L’acqua idrogenata, al momento, viene venduta a prezzi impegnativi e questo ha fatto sorgere molti dubbi e quindi analisi approfondite per evitare la speculazione. Guardando sul web ad esempio, un macchinario per produrla in casa ha un prezzo di circa 1200 euro, un sistema per il rubinetto costa 45 euro, un generatore domestico costa tra gli 80 e i 200 euro. Si trova ovunque, facilmente, con l’elenco di tutto ciò che di buono è in grado di fare.

Si possono individuare segmenti specifici per la salute e il benessere:

Disintossicante, in grado di eliminare quindi tutte le sostanze di scarto dall’organismo e favorire anche un miglioramento estetico;

in grado di eliminare quindi tutte le sostanze di scarto dall’organismo e favorire anche un miglioramento estetico; Sportivo, per migliorare le prestazioni, ridurre l’acido lattico e quindi andare ad intervenire anche sulle prestazioni del corpo;

per migliorare le prestazioni, ridurre l’acido lattico e quindi andare ad intervenire anche sulle prestazioni del corpo; Antietà, per combattere segni del tempo ed imperfezioni dovute appunto ai radicali liberi.

In tutte le pubblicità viene presentato come il rimedio del momento, naturale, efficace e incredibile. Tuttavia è importante chiarire che si tratta al momento di un qualcosa che non è provato, non ci sono quindi attestazioni valide per poter affermare quanto viene detto e si può addirittura presentare un esposto per pubblicità ingannevole.

L’acqua idrogenata è, come si evince dal nome, acqua a cui viene aggiunto l’idrogeno. Solitamente questo prodotti viene impiegato per la pulizia, soprattutto in ambito industriali, negli ultimi tempi invece ha trovato una nuova e capillare applicazione nella cosmetica.

Nonostante ad oggi esistano analisi e studi in merito, non sono sufficienti ancora ad attestare una valenza scientifica di questo prodotto sulla pelle e per l’organismo. Questo vuol dire che non ci sono effettivi riscontri per la salute, per l’applicazione come antiossidante, antinfiammatorio, terapeutico. Per questo motivo associazioni di settore si sono attivate al fine di garantire per gli utenti la corretta informazione e la comunicazione di indicazioni tali che non inducano a penare che sia un prodotto cosmetico con applicazioni anche mediche.