La scienza dei profumi: come le fragranze influenzano il nostro umore

Incredibile come un profumo possa influenzare l’umore. Ebbene sì, sembrerebbe proprio che le fragranze abbiano un grande potere sull’umore delle persone, e a spiegarlo ci pensano proprio gli esperti del settore.

Se hai intenzione di trovare il buonumore, probabilmente il profumo che hai nel tuo beauty case potrebbe aiutarti a risolvere il problema. Le fragranze giocano un ruolo molto importante e il motivo te lo spieghiamo subito.

Ecco, quindi, cosa sapere sulla scienza dei profumi e come le fragranze possono influenzare l’umore!

Le fragranze influenzano l’umore: il potere de profumi

Per quale motivo l’umore può cambiare a seconda del profumo che l’olfatto percepisce? C’è una spiegazione scientifica che spiega come le fragranze in generale possono a loro modo avere potere sull’umore delle persone.

Le molecole che compongono una fragranza entrano in contatto con il sistema olfattivo, di conseguenza vengono stimolati dei recettori che si mettono a stretto contatto con il cervello mandandogli dei segnali. Un’area del cervello interessata è proprio quella che riguarda le emozioni.

Infatti, l’informazione che arriva al cervello viene trasmessa anche all’amigdala, quindi l’area responsabile delle emozioni, e l’ippocampo, responsabile della memoria. Per questo motivo la scienza conferma come una fragranza possa avere a che fare con i ricordi e le emozioni vissute nel momento in cui viene respirato tale profumo.

Ma in che modo possono influenzare l’umore? Un profumo proprio perché viene legato a un ricordo in particolare, il cervello potrà rievocare l’emozione vissuta in quel momento anche in seguito. Quindi, se hai sentito un determinato profumo in un momento di gioia, nel momento in cui lo andrai a risentire anche a distanza di tempo, non potrai che sentirti nuovamente felice.

La scienza, però, dimostra anche come questi vari collegamenti tra ricordi ed emozioni con le fragranze possono essere quasi impercettibili dall’essere umano proprio perché la durata dell’emozione che si vive è veramente breve.

Nonostante ciò, è possibile trovare il buonumore attraverso diverse fragranze che sembrerebbero essere associate alla gioia e alla serenità, stiamo parlando degli agrumi, del patchouli, della vaniglia, e del giglio. Molte di loro hanno proprietà calmanti e anti stress, motivo per cui vengono spesso usati nei centri di benessere o durante le sezioni di yoga e/o meditazione.