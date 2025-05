La Promessa, dopo anni torna al palazzo per rivelare tutta la verità su Jana

Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che al palazzo dei De Lujan sta per tornare un personaggio chiave, pronto a rivelare di più su Jana.

Nelle recenti puntate spagnole de La Promessa si è abbattuta una vera e propria bufera. Per motivi differenti (ma legati tra loro), due tra le protagoniste assolute hanno lasciato la soap definitivamente. Jana Exposito è stata uccisa in circostanze misteriose all’interno del palazzo mentre Cruz Ezquerdo è stata arrestata proprio con l’accusa di aver tolto la vita alla nuora, che non ha mai sopportato.

Un doppio addio che, inevitabilmente, ha spezzato il cuore dei telespettatori, per niente pronti a salutare due colonne portanti della serie iberica. Per qualcuno che va, però, qualcuno torna e nei recenti episodi de La Promessa è riapparsa una vecchia conoscenza della tenuta de Lujan. Dopo una lunga assenza, la donna ha fatto ritorno e con lei potrebbe venire fuori tutta la verità su Jana.

La Promessa, ritorno inaspettato nella soap spagnola: risolto il mistero di Jana?

Il suo ritorno andrà in scena in Italia tra diverso tempo, ma grazie alle anticipazioni provenienti dalla Spagna possiamo scoprire in anteprima chi è riapparso al palazzo La Promessa. Non è la prima volta che, un personaggio, dopo un periodo di assenza più o meno lungo fa ritorno alla tenuta, ma stavolta il suo rientro potrebbe essere più significativo che mai. Al palazzo tornerà Donna Eugenia!

Proprio lei, che tutti credevano restasse per sempre rinchiusa in sanatorio, riapparirà tra le stanze de La Promessa, lasciando tutti di stucco. Da Curro ad Alonso, fino al marito, il capitano Lorenzo De la Mata, che rimarrà di sasso quando si ritroverà di fronte il volto della moglie. Ad ordinare il suo ritorno al palazzo sarà il conte di Ayala, ma per quale motivo? Le risposte potrebbero essere diverse.

Non si esclude che, finalmente, possa venire fuori la verità sulla malattia mentale della sorella di Cruz, che, secondo qualcuno, potrebbe essere stata architettata da Lorenzo per liberarsi di lei. Quel che è certo è che la madre adottiva di Curro potrebbe essere proprio l’unica a rivelare cosa è successo davvero a Dolores e, di conseguenza, a Jana: chi c’è davvero dietro alla loro scomparsa?

Nonostante l’arresto di Cruz, la morte di Jana resta avvolta nel mistero e tanti punti interrogativi non hanno trovato risposte. Senza arrendersi, Curro e Pia stanno facendo di tutto per scoprire tutta la verità e incastrare i veri colpevoli del decesso della moglie di Manuel. E chissà che il ritorno di Eugenia possa rappresentare un grosso aiuto per risolvere, finalmente, l’enigma.