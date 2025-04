La Promessa, chi è la nuova (bellissima) protagonista dopo la morte di Jana

L’improvvisa morte di Jana Exposito ha letteralmente sconvolto i telespettatori spagnoli. Nessun decesso apparante: la protagonista assoluta de La Promessa ha lasciato la soap dopo due anni e mezzo, salutando per sempre il pubblico. Un’uscita di scena che ha fatto storcere il naso agli appassionati della serie, per niente pronti a dire addio a un personaggio al quale erano ormai affezionati.

L’ex domestica, diventata poi la moglie di Manuel de Lujan, ha perso la vita per via di una ferita da arma da fuoco ma ci sono ancora tanti punti interrogativi intorno alla vicenda. Mentre Curro e Pia si impegnano a scoprire tutta le verità sulla morte di Jana, al palazzo è arrivata una nuova protagonista, destinata a prendere il posto della Exposito. Chi è e qual è il suo ruolo alla tenuta.

La Promessa, chi ‘sostituisce’ Jana Exposito: è lei la nuova protagonista

I telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po’ per assistere a questi episodi, ma gli spoiler provenienti dalla Spagna lo hanno già rivelato: Jana Exposito è morta e il suo personaggio è uscito definitivamente dalla soap La Promessa. Un addio dolorosissimo per il pubblico, che deve rinunciare a quella che è stata la protagonista assoluta sin dall’inizio della storia.

Per alcuni personaggi che vanno via, però, altri arrivano e alla tenuta de Lujan faranno il loro ingresso due nuove donne destinate a creare scompiglio nella trama. Si tratta di Leocadia de Figueroa e della figlia Angela: la prima sarà la nuova dark lady della soap, in sostituzione di Cruz. Anche la marchesa lascerà (momentaneamente?) la serie, arrestata per l’omicidio della nuova Jana.

Quando Manuel diventerà vedovo dopo la morte di Jana, l’obiettivo di Leocadia sarà quello di far avvicinare la figlia Angela al marchesino. La ragazza, però, apparirà sin da subito interessata al giovane Curro, col quale formerà di fatto la nuova coppia di protagonisti. Dopo quella di Manuel e Jana, sarà proprio la storia di Angela e Curro a diventare centrale nella soap iberica.

Una storia d’amore che, come si può immaginare, dovrà fare i conti con una marea di ostacoli, a partire dall’agguerrita opposizione di Leocadia. Che non esiterà a mettere su diversi piani ai danni di Curro, che da nobile verrà declassato a valletto. Quando la verità sulla sua identità (figlio illegittimo di Alonso) verrà a galla, il ragazzo dovrà affrontare molti problemi ma deciderà di non lasciare la tenuta, dove potrà continuare ad indagare sulla morte della sorella.