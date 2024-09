La Promessa, anticipazioni del 6 settembre: Lope fa un incontro che gli cambierà la vita

Le puntate de La Promessa non smettono mai di stupire. La soap spagnola, giunta in Italia nel 2023, sta regalando al pubblico grandi emozioni. Gli sviluppatori, fin dall’inizio, si sono impegnati per mettere in evidenza la personalità dei personaggi. Questi si muovono su uno sfondo complesso, dove intrighi, amori, tradimenti e bugie sono all’ordine del giorno.

Le anticipazioni dell’episodio di venerdì 6 settembre offrono un quadro preciso di ciò che accadrà. Lope incontrerà una persona inaspettata, mentre il sergente Funes continuerà a indagare sulla scomparsa di Maria. Pia e Feliciano avranno un’importante conversazione e Jana avrà una confessione da fare.

Spoiler de La Promessa del 6 settembre: la generosità di Lope

Le puntate de La Promessa sono sempre ricche di colpi di scena. È difficile annoiarsi davanti alle decisioni dei personaggi e al dramma presente in ogni episodio. L’appuntamento del 6 settembre, secondo le anticipazioni, sarà davvero interessante. I protagonisti verranno travolti da nuove consapevolezze. Alcuni di loro avranno bisogno di sfogarsi, mentre altri si renderanno conto di poter fare qualcosa di buono.

Il rapimento di Maria continuerà a creare un certo scompiglio. Si tratterà di una corsa contro il tempo. La necessità di ritrovarla diventerà ancora più drastica. Il sergente Funes non smetterà di indagare sulle azioni di Valentin. Romulo gli offrirà informazioni preziose. Il campo di ricerca, in questo modo, verrà ristretto. Anche Abel avrà un ruolo importante. Il suo compito, infatti, sarà quello di analizzare alcuni oggetti appartenenti al rapitore

La vita di Lope, intanto, prenderà una piega inaspettata. L’uomo farà la conoscenza di una donna di nome Vera. La situazione di quest’ultima sarà piuttosto grave. Gli confesserà di essere fuggita dalle prepotenze di suo padre. Così, nel tentativo di aiutarla, le proporrà di recarsi alla tenuta per trovare rifugio. Tale azione dovrà essere compiuta in gran segreto perché gli altri abitanti non dovranno venire a conoscenza della sua presenza. Nel fare ciò, si assumerà un grande rischio. Le dirà di restare in soffitta e di non lasciare mai quel luogo.

Pia, nel frattempo, parlerà con Feliciano. Le lacrime di Petra l’hanno scossa nel profondo. Inaspettatamente, cercherà di aiutare la sua ‘rivale’ a riconquistare la fiducia del figlio. Chiederà al diretto interessato di parlare con lei e di darle un’altra possibilità. Jana, invece, confesserà di aver raccontato, a Curro, la verità sul piccolo Diego. Non avrebbe dovuto metterlo al corrente, ma sarà certa che manterrà il massimo riserbo sulla questione. Pia, però, potrebbe pensarla in modo diverso.