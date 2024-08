Anticipazioni La Promessa 3: chi è davvero Jana, l’identità mai svelata

La Promessa sta riscontrando un grande successo di pubblico in Italia, dove la sua messa in onda è iniziata a fine maggio 2023. Le puntate vanno in onda nel daytime di Canale 5, dove i telespettatori si sono appassionati alla trama intrigante ambientata nella Spagna di inizio ‘900, dove i personaggi sono al centro di diverse dinamiche. Al centro della storia, però, c’è la relazione segreta tra Manuel e Jana.

La storia d’amore impossibile tra il marchesino e la cameriera della tenuta è il fil rouge che lega tutta la serie televisiva e anche nella terza stagione sarà di rilievo. Le anticipazioni de La Promessa 3 rivelano che Jana e Manuel rischiano di essere scoperti. Nelle puntate precedenti abbiamo visto come Abel abbia scoperto i due amanti scambiarsi un bacio, ma non aveva confessato niente a nessuno, ora però le cose potrebbero cambiare dietro le azioni di Jimena e Cruz.

La Promessa 3 anticipazioni: Jana e Manuel vengono scoperti da Jimena?

Gli spoiler della terza stagione della soap opera spagnola rivelano che Manuel sarà insoddisfatto della sua vita, perché si trova ad essere legato ancora a Jimena in un matrimonio senza amore. La situazione precipiterà quando si verrà a scoprire che il marchesino ama un’altra donna, una situazione che farà preoccupare Jana che suggerirà all’uomo che ama di stare più calmo, soprattutto con la moglie, perché il momento è delicato e rischiano seriamente di essere scoperti.

Manuel confessa a Jana di essere consapevole di aver superato il limite, ma non riesce a sopportare più di essere un burattino in mano alla moglie e o alla madre. Tuttavia, durante la conversazione Manuel ha rivelato che non confesserà mai a nessuno che è Jana la donna che ama, l’obiettivo del marchesino è proprio quello di proteggere a tutti i costi la vita della cameriera ed evitare che gli accada qualcosa di brutto, visto che la moglie è disposta a tutto.

Nel frattempo, Jimena è determinata nello scoprire chi è la donna misteriosa della quale si è innamorato Manuel e per questo motivo tempesterà di domande tutti i domestici, sperando di riuscire a scoprire la verità. Lo stesso scopo ce l’ha Cruz, che ha interesse nel capire chi è l’identità della donna che ha conquistato il cuore del figlio. Una situazione che porterà Manuel e Jana a vivere momenti di tensione, con la paura che la verità venga a galla da un momento all’altro.