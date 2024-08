La promessa anticipazioni: così muore tra la braccia di Jana, spoiler agghiacciante

Che cosa succederà nei prossimi appuntamenti per quanto riguarda la soap opera Spagnola? Scopriamo tutto in anteprima.

Da quando è arrivata su Canale 5 è stato impossibile non vederla perché La Promessa riesce ad incantare chi guarda i programma grazie alla sua trama incredibile. Ci sono colpi di scena ogni momento. Ma cosa sta per accadere di così sconvolgente?

Scopriamo le anticipazioni che parlano di una morte molto particolare. Ecco tutto nel dettaglio. E sintonizziamo i televisori, questo è un appuntamento che non possiamo assolutamente perdere perché sarà veramente cruciale per le prossime puntate.

Anticipazioni incredibile, sta per accadere

Come ha detto lo stesso Pier Silvio Berlusconi, le soap opera che arrivano dalla Spagna e dalla Turchia riescono ad incantare tutti. Noi oggi vi anticipiamo una morte incredibile per come avviene. Iniziamo dicendo che Valentin sarà ossessionato da Maria.

La sua corte sarà davvero spietata. La domestica non si sentirà molto contenta perché non è interessata ad un rapporto diverso dall’amicizia. Ma il giovane non è assolutamente d’accordo. In un momento di raptus decide di rapire la giovane.

Fernandez viene sequestrata e nascosta in una grotta. Ecco quindi che in tanti iniziano a preoccuparsi perché non vedono la ragazza. Ma chi sarà il primo a dare l’allarme? Ovviamente Jena. Maria, doveva andare in paese con Pia per delle commissioni ma quest’ultima torna mentre l’amica no.

Purtroppo, poi, Salvador ed Exposito, che avevano iniziato le ricerche trovano qualcosa di sconvolgente, ovvero lo scialle ma insanguinato. Manuel, nel mentre, contatta Funes per effettuare una formale denuncia per la scomparsa della donna.

Maria, però, è nella grotta e capisce che l’unico modo per evitare problemi è confessare che ama il suo sequestratore ma lo farà? No! Non cambia idea perché lei non prova dei sentimenti per lui. Jana, nel mentre, confessa a Funes che sospetta di Valentin.

La guardia civile lo trova ma lui, in modo incredibile, riesce a scappare. Ma la sua fuga ha durata breve perché perderà la vita. Il giovane muore tra le braccia di Jana a causa dei colpi esplosi che sono mortali. Ma non dirà dove ha nascosto Maria.