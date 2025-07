La Notte nel Cuore spoiler 3 agosto: Sevilay devastata, scoperta terribile

Nelle anticipazioni della puntata de La Notte nel cuore in onda domenica 3 agosto non mancano i colpi di scena, soprattutto per la giovane Sevilay.

Un appuntamento fisso ormai irrinunciabile per milioni di telespettatori. La storia di Sumru e del resto dei protagonisti de La Notte nel Cuore ha conquistato il pubblico, ormai rapito dai continui intrighi della famiglia Sansalan. Soprattutto dopo che la verità sui gemelli Nuh e Melek è finalmente spuntata fuori e a villa Sansalan è scoppiato un vero e proprio scandalo.

Sia Sumru e la madre Nihayet che i due figli illegittimi hanno dovuto lasciare la casa di Samet, ritenuti da tutti bugiardi. Le storie d’amore di Nuh e Melek sono naufragate poiché Cihan e Sevilay crederanno di essere stati presi in giro dai gemelli, che si sarebbero avvicinati a loro solo per questioni di denaro. A proposito di Sevilay, nella prossima puntata in arrivo su Canale 5 ci sarà un colpo di scena incredibile.

La Notte nel Cuore, spoiler di domenica 3 agosto: Sevilay fa una scoperta che cambia tutto

Gli appassionati de La Notte nel Cuore dovranno prepararsi a una puntata scoppiettante. Domenica 3 agosto andranno in onda nuovi episodi della dizi turca ambientata in Cappadocia e i colpi di scena saranno tantissimi. Soprattutto per Sumru, che troverà enormi difficoltà nel trovare un lavoro, dopo che Samet comunicherà la notizia del divorzio in conferenza stampa.

Sempre Sumru avrà modo di incontrare Melek, che si recherà a fare visita ad Hanice: la donna sarà molto dolce con sua figlia, a differenza di Nihayet, che continuerà a non vedere di buon occhio i gemelli. La nemica numero 1 di Nihayet, però, resterà Hikmet e, per vendicarsi di tutto ciò che ha fatto, deciderà di confessare a Sevilay di essere stata adottata: la ragazza scoprirà che Hikmet non è la sua madre biologica.

Disperata e sconvolta, Sevilay si scaglierà contro Hikmet e Samet, arrivando a minacciarli con un coltello. Anche Hikmet sarà furiosa, intuendo che dietro tutto questo ci sia Nihayet. Intanto, Tashin convocherà Cihan e Samet pronto a confessare loro di aver scoperto qualcosa di sconvolgente: Samet è guarito dal cancro da ben due anni ma ha continuato a mentire circa le sue condizioni di salute.

Sempre Tashin, nel corso della prossima puntata, si aprirà con Nuh e gli racconterà il passato doloroso legato alla madre e al lavoro a villa Sansalan. Infine, una scoperta spiazzante per Melek: la ragazza scoprirà di essere in dolce attesa. Una bella notizia ma arrivata nel momento peggiore: il legame con Cihan, padre del bambino, sembra essersi spezzato definitivamente.