La Notte nel Cuore spoiler: scopre che è incinta ma per lei inizia un incubo

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore in arrivo su Canale 5, una delle protagoniste scoprirà di essere incinta ma non tutto filerà liscio.

Dopo settimane trascorse a nascondere il suo segreto, Sumru si è ritrovata con le spalle al muro e senza via di uscita. Nella puntata de La Notte nel Cuore trasmessa domenica 20 luglio, la protagonista della soap ha dovuto rivelare all’intera famiglia Sansalan che Nuh e Melek sono i suoi figli. Una verità che Samet non ha avuto intenzione di accettare, non esitando a mettere fuori casa sia la moglie che la suocera Nihayet.

Anche i gemelli hanno dovuto abbandona la villa, accusati di aver preso in giro tutti con l’unico obiettivo di mettere le mani sul denaro dei Sansalan. Anche Cihan e Sevilay si sono mostrati estremamente delusi da due persone che credevano sincere, in particolare Cihan, distrutto dalle menzogne di Melek. Nelle prossime puntate, però, ci sarà un colpo di scena: una gravidanza inattesa.

La Notte nel Cuore, spoiler prossime puntate: la protagonista scopre di essere incinta

Gli appassionati de La Notte nel Cuore dovranno tenersi pronti a nuove, clamorose, svolte nella trama della dizi di Canale 5. Nulla sarà come prima dopo che la verità è venuta a galla, ma un nuovo ‘imprevisto’ sconvolgerà la vita dei protagonisti. In particolare di Melek, che nelle prossime puntate scoprirà di essere in dolce attesa. Una notizia bella ma solo in parte: il rapporto tra la gemella e il padre del bambino, Cihan, è ormai rovinato.

Il giovane Sansalan non ha nascosto la sua delusione per il tradimento ricevuto da Melek, della quale non crede assolutamente nella buona fede. Melek proverà tuttavia a parlargli della gravidanza ma si ritroverà avanti un Cihan più freddo e distaccato che mai. Il ragazzo continuerà ad accusare la gemella di averlo preso in giro, ammettendo di essersi pentito di averla amata.

Davanti all’ennesima umiliazione, Melek deciderà di tacere e di non rivelare nulla del figlio in arrivo. Non solo, distrutta dal dolore, Melek deciderà di interrompere la gravidanza e si recherà in uno studio ginecologico per comunicare la sua decisione. Quando avrà tra le mani ‘ecografia, però, vorrà prendersi dell’altro tempo per riflettere, prima di prendere la decisione definitiva.

Proprio all’uscita dallo studio della ginecologa, però, Melek incontrerà nuovamente Cihan che sarà ancora più aggressivo, accusandola addirittura di seguirlo. A quel punto, Melek non avrà più dubbi e tornerà dalla dottoressa pronta ad abortire. Appuntamento ogni domenica sera su Canale 5 per tutte le novità di una soap che ha conquistato il pubblico.