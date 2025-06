La Notte nel Cuore, soap cancellata: arriva lo stop improvviso

Brutte notizie in arrivo per gli appassionati della nuova dizi turca di Canale 5 La notte del cuore: Mediaset decide per la sospensione.

Drammi familiari, amori impossibili e segreti mai confessati. Le notte nel cuore ha tutti gli ingredienti di una soap opera che si rispetti e, infatti, il pubblico ne è rimasto rapito dopo pochi episodi. La nuova dizi turca è stata proposta da Mediaset in prime time, di domenica sera, e la scelta fino a questo momento è sembrata azzeccata poiché gli ascolti sono più che soddisfacenti.

La storia dei gemelli Nuh e Melek in cerca di risposte dalla madre Sumru ha appassionato i telespettatori italiani, per i quali però è in arrivo una brutta notizia. La serie è approdata sui nostri piccoli schermi da pochissimo ma i palinsesti subiranno già delle importanti modifiche. Non faranno piacere ai numerosi appassionati della dizi: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni e cosa ha deciso Mediaset.

La Notte nel Cuore si ferma: cancellati diversi appuntamenti con la nuova soap turca

Nuh e Melek non pretendono soldi o beni materiali: il loro desiderio è quello di scoprire cosa ha spinto davvero la madre Sumru ad abbandonarli subito dopo il parto. I gemelli vogliono risposte e, in particolare Nuh, sperano che la madre possa in qualche modo pagare per tutta la sofferenza che hanno patito loro. La trama de La notte nel cuore è avvincente e il pubblico è già pazzo di questa soap, che però subirà un improvviso stop nelle prossime settimane.

Come già detto, la soap è stata proposta su Canale 5 in prima serata, ma non andrà in onda domenica 29 giugno. L’appuntamento serale con la dizi sarà sostituito da una serata musicale condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Noemi: uno speciale con tantissimi protagonisti della musica italiana, da Annalina ad Alessandra Amoroso. La notte nel cuore subirà quindi uno stop ma non sarà l’unico.

La buona notizia è che, a partire dal27 giugno , La notte nel cuore andrà in onda anche di venerdì poiché prenderà il posto di Tradimento, sospesa per tutto il corso dell’estate. La nuova soap, quindi, andrà in onda col doppio appuntamento settimanale, sia di venerdì che di domenica. Non venerdì 4 luglio, però, quando su Canale 5 sarà trasmessa una partita del Mondiale per Club.

La nuova dizi, quindi, si fermerà sia domenica 29 luglio che venerdì 4 luglio e per seguire i nuovi episodi bisognerà attendere domenica 6 luglio, in prima serata, a partire dalle 21.30 circa. Stando alle prime indiscrezioni, La notte nel cuore andrà regolarmente in onda per tutta la durata di luglio, ma si attendono decisioni circa la programmazione di agosto.