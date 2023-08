La Dieta Pure a base di carne e latticini che aiuta il cuore: com’è e come funziona

La dieta Pure è un regime alimentare che si basa sul consumo di cibi “puri”, da cui appunto deriva il nome.

Si tratta di un percorso dietetico che bandisce ogni forma di alimento processato e quindi che promuove uno stile di vita sano e bilanciato per la perdita di peso ma soprattutto per il mantenimento di uno stato di salute positivo.

Fonda tutto sul concetto di sano, stagionale e ovviamente naturale come punti cardine, sfruttando la bontà degli alimenti come frutta e verdura ricchi di vitamine, Sali minerali e antiossidanti.

Dieta Pure: che cos’è e come è strutturata

La dieta Pure elimina il cibo processato, questo non vuol dire escludere latticini o carne, piuttosto andare a intervenire su tutti i cibi pronti che vengono consumati ogni giorno come prodotti in scatola e simili. Viene strutturata considerando almeno 2/3 porzioni di frutta al giorno e 2/3 porzioni di verdura, 7 porzioni di noci a settimana quindi una al giorno, 3 porzioni di legumi, 3 porzioni di pesce, 14 porzioni di latticini.

C’è una grande varietà alimentare, si possono collocare come si ritiene opportuno e soprattutto favorire il bilanciamento che è ottimale per la salute del cuore. I risultati degli studi sono stati ufficialmente pubblicati dalla rivista della Società Europea di Cardiologia e hanno determinato come una dieta di questo tipo sia effettivamente benefica per l’organismo.

Diminuisce il rischio di morte prematura del 30%, di malattie cardiovascolari del 18%, dell’infarto del 14%, dell’ictus del 19%. Quindi di base è qualcosa che fa bene e che va promosso per l’organismo anche se non va confusa con la dieta mediterranea dove ci sono delle differenze. La dieta mediterranea infatti non è una “dieta” nel senso di restrizione o di privazione ma è uno stile di vita da attuare sempre. Certo, ci sono alimenti simili ma anche profonde differenze.

PURE è l’acronimo di Prospective Urban Rural Epidemiology ed è il principio di un’alimentazione che segue le regole naturali per prevenire soprattutto le malattie cardiovascolari che ad oggi sono uno dei fattori con più alta incidenza di decessi anche prematuri. Nell’80% dei casi la prevenzione da infarto e ictus può essere fatta semplicemente con uno stile di vita sano e bilanciato, quindi basta solo modificare la dieta e le proprie abitudini per mettersi in sicurezza. L’alimentazione sana deve basarsi solo su ciò che fa bene all’organismo ed eliminare il resto per evitare un’infiammazione cronica degli organi interni. Alimentazione varia, vitamine, Sali minerali, antiossidanti, acidi grassi, omega-3 devono essere parte, ogni giorno, del consumo.