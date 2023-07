La lista dei 10 alimenti da assumere maggiormente dopo i 50 anni: ecco perché i medici li consigliano vivamente

Curare la propria alimentazione è importante ad ogni età, ma di più quando si invecchia. Ecco i 10 alimenti da assumere dopo i 50 anni.

Quando si è giovani, sgarrare a tavola è quasi all’ordine del giorno. E, nonostante questo, sembrano non esserci problemi.

Quando l’età avanza, invece, anche il più piccolo peccato di gola può “costare caro”, trasformandosi in accumulo di grasso sull’addome o sui fianchi, gonfiore, reflusso, pesantezza e chi più ne ha ne metta. È vero che l’alimentazione è un tassello fondamentale per preservare la nostra salute, ma lo è ancora di più quando si arriva ad una certa età, verosimilmente dai 50 anni in su.

Per questo medici ed esperti in nutrizione consigliano alcuni alimenti da assumere maggiormente dopo i 50 anni. Scopriamo quali sono e perché dovrebbero essere consumati.

I 10 alimenti da assumere dopo i 50 anni: quali sono e perché mangiarli?

I 10 alimenti da assumere dopo i 50 anni rientrano nei cosiddetti cibi “antinfiammatori”, che aiutano come obiettivo primario a preservare la funzionalità del nostro corpo. In particolare salvaguardano la bellezza della pelle e la salute ormonale, dell’intestino e delle ossa (anche in vista della menopausa nelle donne).

Solo come effetto secondario aiutano a ridurre il gonfiore e ad evitare di ingrassare. Il decalogo degli alimenti da consumare dopo i 50 anni è stato stilato da Salena Sainz, farmacista e dietista nutrizionista, e comprende:

cereali integrali : sono ricchissimi di fibre, vitamine e minerali. Si possono gustare a colazione (ad esempio l’avena) oppure a pranzo in tantissimi modi. Il loro beneficio primario è quello di prevenire il colesterolo

: sono ricchissimi di fibre, vitamine e minerali. Si possono gustare a colazione (ad esempio l’avena) oppure a pranzo in tantissimi modi. Il loro beneficio primario è quello di prevenire il colesterolo broccoli : ricchi di antiossidanti (sulforafano, ad esempio) che contrastano l’azione dei radicali liberi. Sono molto versatili ma il miglior modo per beneficiare di tutte le loro proprietà è cuocerli a vapore

: ricchi di antiossidanti (sulforafano, ad esempio) che contrastano l’azione dei radicali liberi. Sono molto versatili ma il miglior modo per beneficiare di tutte le loro proprietà è cuocerli a vapore pomodori : sono ricchi di licopene, ferro e vitamina K, purificano il corpo e contribuiscono a preservare la salute delle ossa

: sono ricchi di licopene, ferro e vitamina K, purificano il corpo e contribuiscono a preservare la salute delle ossa salmone : ricchissima fonte non solo di proteine ma anche di grassi Omega 3. Per ottenere tutti i suoi benefici è meglio cuocerlo per poco tempo

: ricchissima fonte non solo di proteine ma anche di grassi Omega 3. Per ottenere tutti i suoi benefici è meglio cuocerlo per poco tempo noci : ricchissime di zinco e Omega 3, sono molto antinfiammatori e aiutano a migliorare il sistema immunitario. Sono molto versatili dato che possono essere gustate da sole oppure aggiunte a frullati o yogurt

: ricchissime di zinco e Omega 3, sono molto antinfiammatori e aiutano a migliorare il sistema immunitario. Sono molto versatili dato che possono essere gustate da sole oppure aggiunte a frullati o yogurt cacao all’85-100% : è un alimento fortemente antinfiammatorio ed energizzante. Si può utilizzare per preparare dolci oppure per uno spuntino mattutino o pomeridiano

: è un alimento fortemente antinfiammatorio ed energizzante. Si può utilizzare per preparare dolci oppure per uno spuntino mattutino o pomeridiano tè verde : contiene catechine che hanno proprietà antinfiammatorie e anti artritiche. Dato che è molto eccitante, è preferibile non superare le due tazze al giorno

: contiene catechine che hanno proprietà antinfiammatorie e anti artritiche. Dato che è molto eccitante, è preferibile non superare le due tazze al giorno curcuma : questa spezia gialla contiene curcumina che ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Può arricchire di sapore qualsiasi piatto, regolando la concentrazione di zucchero nel sangue.

: questa spezia gialla contiene curcumina che ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Può arricchire di sapore qualsiasi piatto, regolando la concentrazione di zucchero nel sangue. zenzero : contiene gingerolo e ha azione antinfiammatoria molto potente. Può essere usato in piatti dolci e salati per dare un tocco piccante oppure per preparare un infuso

: contiene gingerolo e ha azione antinfiammatoria molto potente. Può essere usato in piatti dolci e salati per dare un tocco piccante oppure per preparare un infuso pepe: contiene vitamina C, E e provitamina A, ha azione antiossidante e antinfiammatoria e può esserne usata una spolverata su ogni piatto.

Dalle proteine alle verdure, passando per le spezie: i 10 alimenti da assumere dopo i 50 anni sono molto variegati e possono essere introdotti con facilità nella propria alimentazione quotidiana per ridurre subito l’infiammazione e gli acciacchi che inevitabilmente iniziano a colpire quando l’età avanza.