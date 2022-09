L'uomo ideale per le donne? Chi sa usare le mani, anche per piccoli lavoretti in casa...

L’uomo ha da essere “maschio” per piacere alle donne, ovverosia che… deve saper usare le mani, fosse anche solo per attaccare una mensola in cucina. Secondo quanto scoperto da un recente e simpatico sondaggio condotto da LocalTraders.com su un campione di circa 400 donne, pare proprio che istintivamente la popolazione femminile di ogni età ed estrazione sociale associ la manualità maschile nei piccoli lavoretti domestici o nel bricolage con l’abilità amatoria sotto le lenzuola. Insomma, come dire, l’intellettuale andrà pure bene per una brillante conversazione, ma poi, quando le cose si fanno “serie”, allora ci vuole uno che non tergiversi troppo con le parole ma faccia i… “fatti”.



Quindi, l’uomo che sia in grado di usare il trapano, piuttosto che aggiustare un tubo rotto o riverniciare casa, per una donna è anche quasi garanzia di una vita intima quanto mai gratificante. Ma c’è anche un rovescio della medaglia interessante, per alcune delle intervistate la qualità della relazione sessuale non c’entra nulla con i lavori domestici, questi ultimi, anzi, basterebbero da soli a cementare un rapporto d’amore… Insomma, la solidità della casa come simbolo della solidità del rapporto di coppia.



Ma si tratta comunque di una minoranza. L’80% delle intervistate si è dichiarata molto contrariata da una mancata abilità del partner nei lavoretti di manutenzione, e il 12% associa indissolubilmente questa mancata capacità anche in una scarsezza dal punto di vista sessuale. A patto, però, che il tempo che il proprio compagno dedica al bricolage non sia a scapito del rapporto stesso, che, insomma, non finisca per trascurare la moglie per dedicarsi a chiodi, bulloni e colla.



Che dire, siamo proprio incontentabili! “La chiave per un rapporto duraturo – chiosa saggiamente il portavoce di LocalTraders – è quella di soddisfare le reciproche esigenze. I nostri risultati mostrano che per alcune donne questo può essere messo in pratica con qualcosa di piccolo come ridipingere una parete piuttosto che trascorrere una notte appassionata da vivere insieme”. Ognuno ha le sue priorità, del resto, anche in un rapporto d’amore. Quali sono le vostre?