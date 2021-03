Dopo l’annuncio del divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West, la coppia da favola conosciuta da sempre come “Kimye”, sembra che la famiglia Kardashian si sia allargata ulteriormente. Nel suo ultimo post su Instagram, Kim Kardashian ha condiviso un’istantanea di sua figlia, North, con l’ultimo animale domestico della famiglia, un drago barbuto di nome Speed. Naturalmente, dal momento che vive a casa Kardashian, non è un normale drago barbuto. Speed è diventato da subito un testimonial della marca di abbigliamento SKIMS di Kim Kardashian, con tanto di tutina coordinata a quella di North.

Il drago barbuto testimonial di SKIMS

Nella galleria di foto che Kim ha postato su Instagram, il piccolo drago barbuto appare avvolto da una felpa rosa morbida e accogliente, proprio come quella della piccola North. In quella che potrebbe essere un’anteprima della prossima collezione di SKIMS, Kim ha mostrato anche le versioni in bianco e marrone chiaro: insomma pare che il nuovo piccolo amico della famiglia Kardashian sia super coccolato. A impreziosire il look della piccola iguana, anche un gioiello rosso ispirato al diamante rosa che Lil Uzi si è fatto impiantare al centro della fronte.

Kim Kardashian: “Inizia a piacermi”

“Ecco il nuovo membro della nostra famiglia, Speed. Non pensavo avrei apprezzato la compagnia di Speed, ma ora inizia a piacermi!“, ha scritto Kim Kardashian nel suo post su Instagram. “Per Speed abbiamo creato uno SKIMS Cosy personalizzato e persino il gioiello Lil Uzi. North e il suo drago barbuto vanno dappertutto insieme, è piuttosto carino!“, ha spiegato Kim, commentando il look del piccolo drago barbuto.