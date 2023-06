Samantha ritornerà, e noi non ce lo aspettavamo

La notizia che i fan di Sex and The City speravano di ricevere è finalmente arrivata!

Una delle serie che ha conquistato sin da subito un pubblico internazionale, Sex and The City è ancora oggi molto chiacchierata e amata da tante persone. Nel 2021 è stata annunciata la notizia del revival che ha fatto letteralmente impazzire i fan più accaniti della serie, vedendo ritornare sul piccolo schermo le amiche newyorkesi in vesti completamente diverse. Un personaggio, però, non è apparso durante la prima stagione: si tratta di Samantha, interpretata da Kim Cattrall, che ha volutamente rifiutato il lavoro. Per la seconda stagione, però, la situazione ha preso una svolta decisamente sorprendente…

Ritornerà sul set di And Just Like that…

I fan di tutto il mondo della serie tv più amata di generazione in generazione, Sex and the City, sono super eccitati. Il motivo? La notizia sta facendo il giro del web: Samantha a quanto pare ritornerà, e no, noi non ce lo aspettavamo di certo!

L’attrice Kim Cattrall aveva rifiutato di ritornare sul set della prima stagione del revival di And Just Like That per aver riscontrato vari problemi durante le registrazione di Sex & The City con alcune sue colleghe. Durante varie interviste rilasciate negli anni aveva dichiarato di essersi trovata in grosse difficoltà con loro e che spesso era stata trattata poco bene.

Aveva suscitato scalpore la notizia che riguardava proprio la star della serie tv, Sarah Jessica Parker: Kim, interprete di Samantha, non era in buoni rapporti con l’interprete di Carrie, quindi non aveva alcuna intenzione di ritornare sul set con le ex colleghe.

Le news che stanno circolando da questa mattina sul web, però, sembrerebbero confermare un suo ritorno: vedremo Kim interpretare Samantha solo nell’ultimo episodio della seconda stagione. And Just like that 2 andrà in onda dal prossimo 23 giugno su Sky o Nowtv. Quindi, l’ultimo episodio con Samantha avremo modo di vederlo verso metà agosto.

Quale sarà la sua scena? Samantha non incontrerà da vicino le sue amiche, anzi, la scena sembrerebbe essere stata girata a distanza proprio per impedire un incontro tra di loro. La scena riguarda una telefonata con Carrie che avverrà, ovviamente, nella finzione. Kim Cattrall, inoltre, è stata vestita da Patricia Field, l’ex costumista di Sex and The City impegnata oramai sul set di Emily in Paris da diversi anni (a proposito, avete visto i tre look da copiare della protagonista?).

Ora non ci resta che sperare che questo sia solo un primo passo per un ritorno ufficiale e più duraturo!