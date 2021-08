Kendall Jenner e i jeans artistici perfetti per l'estate 2021

C’è chi colleziona quadri, chi preferisce accumulare vestiti, ma c’è un brand di moda che offre la possibilità di fare entrambe le cose in un unico gesto. Juliet Johnstone è un’artista con sede a Los Angeles che dipinge a mano jeans, cappelli e tanto altro ancora. A suggellare il successo internazionale del brand artistico è Kendall Jenner che, proprio qualche giorno fa, ha indossato uno dei suoi originalissimi capi d’abbigliamento, mentre passeggiava tra le strade di West Hollywood.

Leggi anche: Dua Lipa in vacanza in Albania, il suo look ci riporta negli anni Duemila

Kendall Jenner detta tendenza con i suoi jeans artistici

Impreziositi da un singolo fiore dipinto, i pantaloni indossati da Kendall Jenner sono un omaggio spensierato all’estate e alla natura che esplode, con le sue linee semplici ed essenziali, ma arricchite dalla decorazione a mano dell’artista. Proprio come un dipinto, ciascuno dei capi dipinti da Johnstone è numerato e funge da oggetto da collezione, specialmente considerando che le scorte si esauriscono in pochi secondi.

Leggi anche: Dolce&Gabbana, l’abito patchwork di J.Lo è la tendenza dell’estate

Un brand losangelino da conoscere!

Ma le sorprese riservate da questo brand losangelino non finiscono qui. Si tratta infatti di un marchio attento alla moda circolare e altamente sostenibile. L’artista ricicla vecchi pantaloni vintage per donare loro un aspetto nuovo di zecca, unico nel suo genere, molto amato dalle celebrity, in passato anche da Bella Hadid!

Le celebrità che amano lo stile di Juliet Johnstone

Kendall Jenner ha permesso ai suoi pantaloni di risplendere abbinandoli ad accessori semplici, come una borsa hobo bianca e i classici sandali Birkenstock. E ora che sia Kendall Jenner che Bella Hadid hanno indossato i pezzi di Johnstone? Qualcosa ci dice che stanno per diventare ancora più introvabili e soprattutto cool!