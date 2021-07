La collezione primavera-estate 2021 di Dolce&Gabbana continua a fare faville, e tutti gli occhi sono puntati sul mini dress a stampa patchwork, già super amato dalle celebrities.

Il mini dress patchwork D&G

Il rumour più juicy dell’estate è stato sicuramente il ritorno di fiamma (a distanza di quasi vent’anni!) tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I Bennifer sono stati paparazzi a bordo di un lussuoso yatch in Costa Azzurra, affittato per festeggiare i 52anni di J.Lo, dove la cantante portoricana ha infiammato i social con il suo fisico strepitoso e il primo bacio ufficiale con il regista di Argo.

Proprio per l’occasione la cantante ha indossato un mini abito a stampa patchwork di Dolce&Gabbana, diventato subito un must. Il patchwork è tra le tendenze dell’estate e la stilosa J.Lo si è fatta subito portavoce della nuova moda estiva.

In tessuto jacquard foderato in raso stretch con stampa animalier, il modello indossato dalla bella cantante ha lunghe maniche svasate e uno scollo rotondo, con rose, fette d’anguria e broccati che si alternano in un motivo patchwork dedicato alle bellezze e ai colori della Sicilia.

Omaggio alla Sicilia e allo stile barocco

Il mini dress è l’esempio principe della collezione primavera-estate 2021 di Dolce&Gabbana, un simbolo che affonda le sue radici nella sicilianità più pura, da sempre terra crocevia di differenti culture in costante contaminazione. Il patchwork è una tecnica artigianale che accosta tessuti differenti tra loro, rappresentando dunque la metafora perfetta di una storia millenaria in grado di unire arte, tradizioni e creatività.

Foto Dolce&Gabbana

Un abito ispirato allo stile barocco e ai colori dell’estate, diventato subito un must per le celebrities internazionali e nostrane. Anche Giusy Ferreri infatti ha sfoggiato lo stesso outfit in occasione della terza serata del Battiti Live.

La cantante siciliana ha poi completato l’outfit con un sandalo Dolce&Gabbana open toe a tacco alto, che riprende il motivo barocco dell’abito. Lo stile patchwork è perfetto per chi ama i lavori a maglia: bastano infatti pochi step per realizzare una fantastica tunica patchwork fai da te.