Kate Middleton rivelato il suo segreto di bellezza: lo fa ogni giorno a colazione

Impeccabile, questo è senz’altro uno dei primi aggettivi che vengono in mente quando si guarda Kate Middleton. La principessa del Galles riesce sempre ad apparire in grandissima forma, dalle occasioni ufficiali alle paparazzate da l’apparenza di essere sempre al top. Gran parte del merito va ai suoi capelli e alla sua pelle, che, anche nelle foto scattate dalle angolazioni meno favorevoli, appaiono sempre luminosi e idratati.

Ci si potrebbe quindi chiedere quali siano i suoi prodotti per la cura dei capelli e della pelle; tuttavia, anche replicando fedelmente la sua routine di haircare e skincare, non è garantito ottenere gli stessi risultati. Il vero segreto della principessa risiede infatti nella sua alimentazione, e in particolar modo nella colazione che consuma ogni mattina.

Kate Middleton, la colazione di bellezza della principessa

Guardando Kate Middleton è facile domandarsi come faccia a essere così bella e radiosa, come rivelato da Cambridgeshire Live gran parte del merito di tanto splendore risiederebbe nella sua dieta. Si dice infatti che la futura regina abbia una colazione preferita, della quale non può fare a meno per iniziare al meglio la giornata.

Pare che Kate Middleton ami consumare una colazione sana e nutriente che, oltre a darle le giuste energie per la giornata contribuisce a rendere sani e forti i suoi capelli e aiuta a mantenere la sua pelle luminosa e idratata. Nonostante si dica che la principessa del Galles sia una cuoca provetta, per provare la sua colazione di bellezza non è necessario utilizzare fuochi o preparazioni troppo complicate.

La sua colazione tipica include infatti un frullato verde ricco di nutrienti, contenente ingredienti come cavolo, spirulina, matcha, spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli. Il tutto accompagnato da una ciotola di avena, che offre carboidrati complessi, fibre e proteine, fornendo energia per la giornata.

Il frullato è una vera bomba di nutrienti, gli ingredienti sono infatti ricchi di antiossidanti, vitamine A e C, ferro e clorofilla. Gli antiossidanti aiutano a combattere i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce della pelle, mentre le vitamine A e C stimolano la produzione di collagene, migliorando l’elasticità della pelle e riducendo la comparsa di rughe.

La spirulina e il matcha, inoltre, forniscono un’energia sostenibile, migliorando il metabolismo e promuovendo un aspetto sano e luminoso. L’avena poi è ricca di carboidrati complessi, fibre e proteine.

Dunque per mantenere la pelle e capelli nutriti oltre a utilizzare i giusti prodotti di bellezza è necessario seguire un’alimentazione sana. Assumere i giusti nutrienti non solo fornisce l’energia necessaria per affrontare la giornata, ma agisce dall’interno, garantendo una pelle luminosa, capelli forti e un aspetto giovane e fresco.