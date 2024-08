Pelle e capelli nutriti, quest’olio è il più sottovalutato: in pochi lo usano, ma fa miracoli

L’olio perfetto per avere pelle e capelli nutriti: non tutti lo conoscono e lo usano ma fa davvero miracoli.

Tanti sono gli ingredienti naturali perfetti da usare per la cura della persona, ideali per avere pelle e capelli più belli e nutriti. Di solito si utilizzano prodotti molto famosi e di cui si è sentito parlare da amici o parenti o sui social.

C’è un olio molto sottovalutato e poco noto, però, che assicura un risultato portentoso per pelle e capelli e che fa davvero miracoli su queste parti del corpo!

L’olio più sottovaluto ma che fa miracoli per pelle e capelli: scopri i suoi benefici

Non tutti sanno che dai semi di un frutto molto gustoso viene prodotto un olio portentoso per pelle e capelli. Si tratta dell’olio di semi di kiwi che, a differenza del frutto da cui viene “estrapolato”, non è così famoso.

Infatti del kiwi conosciamo i vari nomi, dato che è chiamato anche uva spina cinese, pera di macaco, pesca di macaco, pera di vite, bacca di bosco, pesca solare, frutto di cespuglio peloso e frutto di meraviglia.

Conosciamo anche i nutrienti che apporta quando lo consumiamo (dato che è ricco di potassio, fibre e antiossidanti), e tutti i suoi benefici dato che può contribuire a neutralizzare i radicali liberi che possono danneggiare le cellule e il loro DNA e promuovere lo sviluppo di infiammazione e tumori.

Ma sono poco conosciuti i benefici dell’utilizzare l’olio prodotto dai semi di kiwi. Si tratta di un olio limpido e giallo che viene estratto con il metodo della spremitura a freddo e che possiede più del 60% di acido alfa linolenico, ossia un acido grasso essenziale, oltre che l’acido linoleico.

Queste sostanze sono adatte per mantenere in salute i capelli e la pelle, perché garantiscono il giusto livello di umidità. Infatti, l’olio dei semi di kiwi è perfetto per trattare i capelli secchi e sfibrati. Per via dell’alto contenuto di vari nutrienti e vitamine, previene altri problemi comuni dei capelli come la forfora o l’ingrigimento precoce.

Per quanto riguarda la pelle, invece, questo olio ha proprietà idratanti e nutrienti e quindi è perfetto da usare per trattare la pelle secca, invecchiata e danneggiata. Con il suo alto contenuto di vitamina C, aiuta nella formazione di collagene e fornisce compattezza ed elasticità alla pelle contrastando l’invecchiamento, riducendo le rughe e la secchezza.

Aiuta nel processo di rigenerazione cellulare, dona sollievo in caso di pelle squamosa, pruriginosa e irritata, come nel caso di psoriasi ed eczema. Aiuta anche a trattare macchie, rughe, acne e pori dilatati. Nonostante i numerosi benefici, non dovrebbero usarlo le persone allergiche ai kiwi, alle nocciole, al lattice, all’avocado, al grano, ai semi di papavero e fichi.