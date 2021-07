Kate Middleton è in isolamento: e William fa un passo falso

Dov’è finita la duchessa di Cambridge? Nessun impegno reale, nessuna uscita pubblica, nessuna inaugurazione speciale, Kate Middleton è sparita dalla circolazione ormai da qualche giorno. Infatti, la duchessa di Cambridge, che si è regolarmente sottoposta alla vaccinazione nelle scorse settimane, si trova in isolamento preventivo, dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19.

Kate Middleton in isolamento

“La scorsa settimana, la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus“, ha spiegato un portavoce di Kensington Palace, spiegando la repentina scomparsa di Kate, senza tuttavia specificare se la persona infetta faccia parte dell’entourage della duchessa. Ad ogni modo, non c’è da preoccuparsi, perché Kate sta bene e non presenta alcun sintomo, “ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica“, ha precisato il portavoce.

Quando è avvenuto il contatto

A questo punto, non può che sorgere un dubbio: che sia stata proprio la sua partecipazione alla partita Inghilterra-Germania a Wembley l’occasione del contagio? La duchessa si è recata alla stadio per ben due volte, infatti. La prima, insieme al marito William e al principino George, il quale ha catturato l’attenzione dei media con il suo inconfondibile aplomb inglese e il suo impeccabile look regalo. Tuttavia, pare che padre e figlio non siano stati esposti ad alcun potenziale contagio.

William censura un documentario

Così, il principe William si è trovato da solo ai festeggiamenti per i 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale, che prevedevano un tradizionale tè a Buckingham Palace. Ed è proprio in assenza di Kate Middleton che il principe ha fatto uno scivolone! Infatti, pare che il maggiore dei figli di Diana sia intervenuto con la rete televisiva ITV per censurare un documentario che ricostruiva alcune delle dinamiche intercorse in tempi recenti con suo fratello Harry. A questo punto viene da domandarsi: quali sono realmente i rapporti tra Harry e William? Nemmeno l’inaugurazione della statua dedicata a Diana è riuscita ad appianare le tensioni tra i due fratelli? La storia continua…