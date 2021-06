Il giovanissimo principe George si è presentato allo stadio in giacca e cravatta, con quel suo atteggiamento regale, che da sempre fa impazzire il web. Serio, elegante e moderato, il figlio del principe William e Kate Middleton non si è scomposto nemmeno quando ha salutato David Beckham e Ed Sheeran, che hanno seguito la partita proprio nella fila dietro di lui.

Il principe George alla partita con William e Kate

Grande appassionato di calcio, proprio come il papà, il principino George ha assistito alla partita di Euro 2020 tra Germania e Inghilterra, mantenendo il suo inconfondibile aplomb britannico, specialmente durante l’inno nazionale, che il futuro erede al trono ha intonato insieme ai genitori, con una malcelata espressione di noia. Durante la partita, il papà William si è più volte chinato sul figlio per spiegarli alcuni passaggi e indicargli i nomi dei giocatori in campo, mentre una sorridente Kate Middleton seguiva appassionatamente il match Inghilterra-Germania.

Il successo dell’Inghilterra contro la Germania

Ma anche il principe George si è sciolto in grandi sorrisi, mentre la sua squadra del cuore segnava due goal contro il nemico storico, la Germania. Era infatti dal 1966 che l’Inghilterra non batteva la Germania in una gara a eliminazione diretta. Nonostante l’espressione severa, il giovane principe ha seguito l’incontro con grande concentrazione e non c’è dubbio che il calcio gli piaccia molto!