Tutte le volte che Kate ha avuto un look simile a Diana

Kate Middleton, secondo un sondaggio pubblicato dal Daily Mirror nel luglio scorso, è il membro più amato della famiglia reale. La duchessa di Cambridge, moglie del principe William, nel corso degli anni, ha più volte sfoggiato dei look molto simili a quelli di un altro componente della famiglia reale molto amato dal popolo: la principessa Diana.

In particolare, sono otto gli outfit che Kate Middleton ha “copiato” a Lady D. Ecco quali sono.

Abito a fiori

Lady Diana Spencer in occasione delle prove del suo matrimonio, nel 1981, indossava un vestito lungo con stampa floreale sui toni dell’azzurro. Nel 2017 anche Kate Middleton ha indossato un abito floreale dalla forma molto simile, ma sui toni del verde, in occasione del Sundek Garden.

Leggi anche Riflessi biondi: Jennifer Aniston insegnaci tu

La Lover’s Knot Tiara, amata prima da Lady D e poi da Kate Middleton

La tiara è l’oggetto simbolo per eccellenza delle principesse. Ovviamente, sia Lady D che Kate l’hanno indossata. Ma non hanno sfoggiato una tiara qualsiasi. Le principesse hanno infatti sfoggiato la Lover’s Knot Tiara. Questa bellissima corona è stata tra i diademi prediletti da Diana, un capolavoro di perle e diamanti indossato poi da Kate Middleton nel 2016.

La tiara, rimasta inutilizzata per 19 anni, è stata indossata da Kate Middleton come gesto d’amore nei confronti di William, ma anche per onorare la memoria della suocera.

Foto Getty Images | Anwar Hussein/WireImage / Max Mumby

Il cappotto nero

Il nero fa parte del guardaroba di entrambe le principesse. Sia Lady D che Kate Middleton hanno scelto di indossare un cappotto e un capello nero durante il Remembrance Sunday Service. Entrambe, inoltre, hanno indossato i capi con una spilla con tre fiori rossi.

Foto Getty Images | Max Mumby/Indigo / Anwar Hussein

La tuta da sci rossa

Entrambe per le principesse per sciare in Svizzera hanno optato, ovviamente in anni differenti, per una tuta da sci rossa con guanti neri. Mentre Diana ha sfoggiato la tuta abbinandola ad una fascia intrecciata bianca e rossa, Kate ha scelto di indossarla abbinandole una semplice fascia che riprende il colore della tuta.

Vestito rosa abbinato al cappello

Durante il suo viaggio in Italia nel 1985, Lady D ha indossato un vestito rosa con gonna a pieghe abbinato ad un cappello dello stesso colore a tesa larga. Nel 2012, anche Kate Middleton ha indossato un abito e un cappello simili durante un evento a Buckingham Palace.

Foto Getty Images | Anthony Devlin – WPA Pool / Anwar Hussein/WireImage

Abiti a pois

Sia Kate che Diana, una volta diventate mamme, hanno indossato degli abiti a pois per gli scatti con i loro primogeniti, rispettivamente William e George.

Abito bianco, indossato dalla principessa Diana e da Kate in Australia

Durante i loro viaggi in Australia, sia la principessa Diana che Kate Middleton hanno indossato dei vestiti bianchi. Se Lady D ha prediletto un vestito bianco candido dal taglio semplice, la duchessa di Cambridge ha sfoggiato sì un abito bianco e dal taglio semplice, ma arricchito da stampa geometrica.

Foto Getty Images | David Levenson / Samir Hussein

Cappotto baby blue, indossato in contesti diversi da Lady D e Kate

La principessa Diana, in occasione della messa di Pasqua del 1987, ha indossato un cappotto lungo in azzurro pastello con bottoni trasparenti e dettagli bianchi. Nel 2014, in occasione di una visita in Galles, Kate Middleton ha indossato un cappotto molto simile, prediligendo però il dettaglio della pochette nera e alcuni semplici gioielli in argento.