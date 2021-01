Un anno fa, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle annunciavano la loro uscita dalla famiglia reale britannica. Da allora, i due vivono negli States, dopo aver rinunciato ai titoli reali e dedicandosi a impegni sociali e umanitari. Questo ha inevitabilmente creato una frattura tra William e Harry, compromettendo il rapporto tra i due fratelli.

Anzi, la Megxit avrebbe definitivamente incrinato la situazione, già in crisi da tempo. Così sostiene Katie Nicholl, super esperta di royals e autrice di diversi libri sull’argomento. In occasione del documentario della TLC Kate vs. Meghan: Princesses at War? (un nome che è un programma) del 2019, aveva spiegato che fin dall’annuncio del fidanzamento tra Harry e Meghan nel 2017, William sarebbe stato preoccupato per il fratello minore, invitandolo a rallentare. Quest’ultimo, dal canto suo, avrebbe visto tutto questo come una critica, iniziando quindi il distacco dal fratello e dalla famiglia.

Queste supposizioni sono state confermate dal biografo reale Robert Lacey lo scorso novembre a Fox News: il problema non era se Meghan fosse giusta per il principe ma se fosse giusta per la vita reale. Quando era stato il momento di introdurre Kate Middleton in famiglia, William era stato molto cauto a differenza del fratello, affascinato dall’attrice, che si è costruita carriera e successo da sola.

William e Harry riappacificati ma comunque distanti

Sia Lacey che Nicholl sostengono che i due abbiano ricominciato a telefonarsi, in particolare secondo l’esperta, avrebbero intensificato le videochiamate durante il periodo natalizio. Questo sarebbe un importante segnale di distensione dopo mesi di litigi (come sostengono i tabloid) che colmerebbe una distanza non solo fisica.

Nonostante ciò e il probabile ritorno in UK di Meghan e Harry in occasione dei 100 anni del principe Filippo, ormai tra William e Harry il rapporto si è raffreddato: il 2021 potrebbe essere l’anno della riconciliazione o semplicemente della pace diplomatica, mentre ognuno prosegue per la propria strada lontano e definitivamente separato dal fratello.