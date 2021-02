La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sa bene che quando si sta all’aria aperta in questo periodo dell’anno, soprattutto in Inghilterra, è meglio coprirsi bene, per evitare di raffreddarsi e ammalarsi.

In un video, pubblicato il questi ultimi giorni, Kate Middleton è apparsa sui terreni della sua casa di Norfolk con indosso una giacca Barbour blu e un cappello con pon pon abbinato.

Sembra che il look, indossato dalla duchessa, sia Natasha Archer, moglie del fotografo reale Chris Jackson, che aveva già lavorato per Kate, scegliendo i suoi bellissimi abiti nel 2014.

Il cappellino indossato dalla moglie di William non è passato assolutamente inosservato e ha subito attirato l’attenzione, grazie al suo stile semplice ma allo stesso tempo giocoso.

Ecco dove acquistare cappelli con pon pon simili a quello sfoggiato da Kate Middleton.

Zalando

Su Zalando potete trovare tantissimi cappellini con pon pon di diversi brand e in diverse colorazioni. Noi vi consigliamo quello il modello proposto da SuperDry, disponibile in verde menta e nero, entrambi con pon pon bianco. Perfetto per le passeggiate e ottimo per tenere al caldo la testa, è realizzato in acrilico, poliestere e lana (5%).

Foto Zalando | Superdry berretto

Gucci

Anche la maison del direttore creativo Alessandro Michele propone dei cappellini con pon pon, molto simili a quelli indossati da Kate Middleton.

In particolare, il modello che vi proponiamo qui è in un delicatissimo rosa confetto, con pon pon, in lana e con patch Gucci sul davanti. Un vero e proprio must have, elegante e semplice, per la stagione invernale.

Foto Gucci | Cappello in lana lavorata a maglia con etichetta Gucci

Accessorize, il loro modello sembra proprio quello indossato da Kate

Il cappello con pon pon proposte da Accessorize sembra essere esattamente quello indossato da Kate Middleton.

Essenziale per l’inverno, questo prodotto è realizzato in acrilico ed è perfetto per essere stilose ma, allo stesso tempo, avere la testa al caldo.

Foto Accessorize | Chunky Knit Pom-Pom Beanie Hat Blue

Yoox

Anche Yoox propone tantissimi cappellini con pon pon e, tra i tanti, abbiamo scelto per voi il modello realizzato da Topshop in grigio, con pon pon pelosissimo coordinato e prezzo decisamente mini.

Foto Yoox | TOPSHOP GREY FAUX FUR POM POM BEANIE

Canadian, cappellino con pon pon in tre colorazioni

Blu, borgogna e rosso. Sono questi i tre colori dei cappellini con pon pon, molto simili a quelli indossati da Kate Middleton, proposti da Canadian.

I tre cappelli fanno parte della collezione “classics” e sono realizzati in 100% lana. Perfetti da abbinare ad ogni tipo di outfit, per una passeggiata in centro o una camminata in montagna, rigorosamente al caldo.