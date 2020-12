Kate e William: il loro Royal Train Tour arriva dalla regina

William e Kate hanno deciso di intraprendere un Royal Train Tour di nemmeno 72 ore, girando per Inghilterra, Scozia e Galles per incontrare la popolazione in un momento così particolare e delicato: ieri in Uk sono partite le vaccinazioni dal Covid, primo paese occidentale a farlo.

Partiti il 7 dicembre da Londra, dalla stazione di Euston sono, arrivati a Edimburgo, dove hanno incontrato lo staff del National Health Service. Hanno poi proseguito facendo tappa a Cardiff, dando conforto e sostegno a chi lavora in prima linea ma anche a tutte quelle persone fortemente colpite dalla pandemia. L’obiettivo era quello di far sentire la famiglia reale vicino al popolo.

Per questo viaggio di circa 2000 chilometri, molto voluto da Elisabetta, i duchi di Cambridge hanno utilizzato il royal train della regina, aggiornato l’ultima volta nel 1977. Per Kate è stata la prima volta sul treno reale.

Kate sempre perfetta

Non è passata inosservata la serie di cappotti esibita da Kate durante il Royal Train Tour. Come sempre, la moglie del principe William ha scelto outfit impeccabili, formali ma molto eleganti.

Partita con uno verde dal taglio militare firmato Alexander McQueen abbinato a una sciarpa di York Scarves, ha poi scelto un classico doppiopetto blu scuro con bottoni dorati di Hobbs, uno azzurro scuro di Catherine Walker e di nuovo Alexander McQueen per quello indossato a Cardiff, con sciarpa scozzese in tinta: Kate è nota per i suoi tradizionali outfit natalizi, spesso giocati sui toni del rosso e del tartan.

Tutti cappotti già portati dalla duchessa, che ama riutilizzare abiti e capispalla, compreso quello indossato per la speciale tappa finale: un doppiopetto verde smeraldo scuro di Catherine Walker & Co., abbinato a un collo di pelliccia nero.

Dalla regina per l’ultima tappa del Royal Train Tour

William e Kate hanno concluso ieri il Royal Train Tour arrivando al castello di Windsor, dove ad accoglierli c’era Sua Maestà la regina Elisabetta, il principe Carlo e la consorte Camilla, il principe Edoardo e la moglie Sophie, e la principessa Anna. Dei figli di Elisabetta mancava dunque solo Andrea, “allontanato” dalla famiglia, e il consorte della regina Filippo, ritiratosi dalla vita pubblica nel 2017 e oggi 99enne.

La regina, in cappotto e cappello coordinati in rosso vivo, ha accolto i membri della famiglia e perfino partecipato al coro natalizio della Salvation Army che ha suonato per l’occasione: l’unico probabile appuntamento royal natalizio.

Dopo ben 9 mesi, si riunisce la Royal Family, i cui membri, come sappiamo, passeranno il Natale separati per la prima volta dopo molti anni.

La regina e il principe Filippo rimarranno nel castello di Windsor, William e Kate nella residenza Anmer Hall nel Norfolk, mentre Carlo e Camilla lo passeranno a Highgrove House nel Gloucestershire.