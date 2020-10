Un Natale decisamente diverso dai precedenti per tutto il mondo e anche per la famiglia reale britannica. Nel rispetto delle rigorose misure per contrastare la pandemia di coronavirus, la regina Elisabetta, 94 anni, ha preso decisioni drastiche per quanto riguarda i festeggiamenti natalizi a corte. Per pranzo, la regina Elisabetta e il consorte Filippo potranno avere soltanto quattro ospiti; e, soprattutto, niente più passeggiata natalizia dei Windsor verso la chiesa di Sandringham.

Niente passeggiata verso la chiesa

E’ la prima volta dal 1998, quando la famiglia reale ha iniziato a recarsi a Sandringham per il Natale, che i Windsor non faranno la consueta passeggiata verso la chiesa. Un momento sempre molto atteso dalla folla che ogni anno si reca alla chiesa per omaggiare la famiglia reale, ma anche per tutti i fan degli outfit natalizi della duchessa di Cambridge.

Gli outfit natalizi di Kate

Negli anni Kate Middleton, divisa tra le passeggiate natalizie a Sandringham e i party di Natale, ci ha regalato una serie di look in stile natalizio davvero favolosi. Dal tipico tartan delle Highland al rosso ispirato alle bacche pungitopo, Kate Middleton si è confermata negli ultimi anni la vera regina del Natale. Ma vediamo i suoi Christmas look più memorabili, quelli da cui prendere ispirazione per il prossimo Natale.

Il look ecologico del Natale 2019

La tradizionale passeggiata per le vie di Sandringham ha regalato l’anno scorso uno dei cappotti più belli sfoggiati da Kate Middleton. Caldo, avvolgente e con una pelliccia ecologica che lo rende ancora più chic, il cappotto, firmato da Catherine Walker, ha dettato tendenza per tutto l’anno passato.

Foto Getty Images | Samir Hussein

Il cappotto rosso che fa tendenza

Il cappottino rosso di Catherine Walker scelto da Kate Middleton per la passeggiata di Natale del 2018 a Sandringham, insieme al marito, alla cognata Meghan Markle e al principe Harry, è tra gli imperdibili del Natale.

Foto Getty Images | Samir Hussein | WireImage

La gonna in tartan elegantissima

Nel 2018 il duca e la duchessa di Cambridge hanno ospitato il tradizionale Christmas Party a Kensington Palace. Gonna tartan di Emilia Wickstead e cardigan nero in cashmere di Brora, Kate ha incantato tutti con la sua sobria eleganza natalizia.

Foto Getty Images | Samir Hussein | WireImage

L’abito da sogno per la notte di Natale

Per un ricevimento diplomatico a Buckingham Palace nel dicembre 2018, la duchessa di Cambridge si è trasformata nella regina del Natale, con l’abito bianco e sparkling di Jenny Packham e la tiara preziosissima di Lover’s Knot.

Foto Getty Images | Victoria Jones – WPA Pool

Un tocco di “burgundy” per Natale

Nel 2016, quando per la prima volta i Cambridge hanno festeggiato il Natale con i Middleton, Kate ha scelto un cappotto di Hobbs con accessori coordinati: persino le calze della piccola Charlotte.

Foto Getty Images | Samir Hussein | WireImage

Il rosso che fa Natale

Nel dicembre 2015, all’Anna Freud Centre, la duchessa di Cambridge sfoggia uno splendido plissettato Alexander McQueen. Rosso come le bacche di pungitopo, il Christmas look del 2015 è uno dei nostri preferiti, in assoluto.